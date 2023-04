Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin destaques do vídeo da luta completa

Assista a Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin destaques completos do vídeo da luta do evento principal Joshua vs. Franklin, cortesia do DAZN e outros meios de comunicação.

Joshua vs. Franklin ocorreu em 1º de abril no The 02 em Londres, Inglaterra. Anthony Joshua (25-3) e Jermaine Franklin (21-2) se enfrentaram no evento principal da noite em uma disputa de pesos pesados. A luta foi ao ar ao vivo no DAZN.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Joshua vs. Franklin, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Aqui vamos nós. Anthony Joshua pode voltar aos trilhos após derrotas consecutivas? Ele é um favorito de apostas de 16 para 1 para fazer exatamente isso, mas há uma razão para eles lutarem as lutas. E aqui vem Jermaine Franklin – ele é o primeiro a fazer essa caminhada. É um subjugado. Grande chance do americano jogar spoiler em território inimigo. Agora é a vez de Josué. Ele parece calmo, legal e focado. Ele prometeu se aposentar se não vencer esta noite. O próprio Marcus McDonnell de Londres é o nosso árbitro. As vaias chovem quando Franklin é apresentado. Grande salva de palmas para Joshua. Eles os retocam e partimos. Joshua dá alguns golpes para chamar a atenção de Franklin. Muito lento começar aqui. Joshua voa com a mão direita, então faz Franklin comer uma esquerda dura. Joshua conquista, depois conquista novamente no intervalo. Começo difícil. O MMA Fighting marca 10-9 para Joshua. 2 ª rodada: Joshua já está com o nariz sangrando. Franklin xingando Joshua no final daquele round. Joshua diz a seu canto que está levando uma rodada de cada vez. Joshua conquista e Franklin o dispensa. Linguagem corporal muito estranha de Joshua agora. Ele dá alguns golpes. Oh, belo contra-ataque com a mão direita para Joshua. Essa foi sua primeira boa chance da noite. Franklin monta uma combinação de três socos. Grande mão direita de Franklin. Joshua responde de volta, mas o sangue está pingando de seu nariz novamente. Joshua vai até o corpo. O MMA Fighting marca 10-9 para Joshua. (20-18 Josué.) Rodada 3: Franklin ataca com seu jab. Seu canto implorou a ele durante o intervalo para obter a próxima rodada. Joshua desliza um combo de três socos de Franklin, então quebra Franklin com uma bela mão direita. Outro direto direto de Joshua. Franklin abre caminho para o clinch. Franklin avança com a mão direita. Joshua responde com alguns jabs. Stiff direto à direita de Joshua na buzina. O MMA Fighting marca 10-9 para Joshua. (30-27 Josué.) Rodada 4: Hagler-Hearns, não é isso. Os locutores não podem deixar de apontar como Joshua está hesitante. Até Franklin está deixando Joshua ouvir. Joshua vem por cima com um gancho de esquerda, mas é bloqueado. Franklin dá um combo de dois tiros na cabeça. Joshua bombeia seu jab e então rebita. Esta é uma sessão de sparring de baixa energia agora. Franklin finalmente tem o suficiente e avança com uma enxurrada. Joshua se esquiva e acerta Franklin com um bom contra-ataque. O MMA Fighting marca 10-9 para Joshua. (40-36 Josué.) Rodada 5: Joshua conecta com uma mão direita dura para começar. Franklin come e se agita, mas erra em tudo. Joshua pega Franklin com um antebraço atrás da cabeça. Mão direita desagradável para Joshua. Essa foi boa. Franklin descarrega com outra combinação, mas não consegue encontrar seu alvo com nada. O MMA Fighting marca 10-9 para Joshua. (50-45 Josué.) Rodada 6: Estamos chegando ao meio desta luta e nenhum dos dois conseguiu muita consequência além de alguns tiros únicos. Conquista imediata. Franklin finalmente abre uma mão direita que conecta. Franklin começando a ganhar vida um pouco agora – ele dispara algumas combinações, mas nada que caia bem. Outra mão direita para Franklin, e essa encontra seu alvo. Esta é de longe a melhor rodada de Franklin. Ele corre para dentro e eles têm um clinch prolongado. Joshua dispara uma dobradinha. Franklin responde de volta. O MMA Fighting marca 10-9 para Franklin. (59-55 Josué.) Rodada 7: Franklin parte para a ofensiva, mas não consegue se conectar e, em vez disso, come um contra-ataque ao corpo por seus problemas. Joshua dispara uma dobradinha. Jab duplo para Joshua. Clichês de Franklin. De volta ao clinch para Joshua. Franklin está ficando frustrado. Jab rápido para Joshua, e agora ele está apenas dando uma patada repetidamente lá fora. Joshua conquista novamente. Um-dois terrenos para Joshua e essa foi uma conexão sólida. Mais conquista. Franklin tenta brigar com o lançamento, mas é impedido pela defesa de Joshua. O MMA Fighting marca 10-9 para Joshua. (69-64 Josué.)

Rodada 8: Joshua assume o centro do ringue e volta a trabalhar com seu jab. A direita reta cai com força para Joshua. O árbitro dá a Franklin uma severa advertência por forçar essas quebras de clinch. E quase imediatamente, Joshua conquista novamente. Franklin come uma mão direita curta. Overhand direto de Joshua toca a orelha de Franklin. Nenhuma urgência de nenhum dos dois. Mais conquistas – e de novo. E de novo. Sheesh. Venha agora. Estamos olhando para cinco ou seis clinches seguidos. No momento em que Franklin entra, Joshua apenas coloca esse peso sobre ele. O MMA Fighting marca 10-9 para Joshua. (79-73 Josué.)

Rodada 9: Esta é uma luta muito chata. Franklin vai duro no corpo, mas, mais uma vez, Joshua apenas o amarra no clinch. Franklin recebe outra advertência do árbitro por seu trabalho de conquista. Outro clichê. OK, isso é ridículo. Franklin avança para dentro e é sufocado pelo clinch. Franklin voa com a mão direita apenas para ser arrastado de volta para o clinch. O árbitro finalmente viu o suficiente desses clinches – ele dá uma conversa com esses dois homens. Franklin encontra uma casa com uma mão direita dura! Essa é facilmente sua melhor chance. Joshua desfere seu jab e acerta quando Franklin ataca. O MMA Fighting marca 10-9 para Franklin. (88-83 Josué.)

Rodada 10: Se essa deveria ser a performance que inspirou as pessoas a pular de volta no trem do hype de Anthony Joshua, tem sido tudo menos isso. De volta ao trabalho para Joshua, bombeando seu jab e conquistando sempre que Franklin chega perto. Eles agitam e trocam tiros. Outro clinch e eles trocam uppercuts neste momento. Até o corner de Josué está pedindo que ele solte as mãos. Joshua mede a distância e acerta Franklin com uma esquerda rígida. Direita dura para Franklin! Joshua atira de volta! Agora estamos cozinhando. Essa foi facilmente a melhor sequência da luta. Joshua volta para socos longos e clinchwork. Franklin mergulha para dentro com uma rajada, mas não consegue se conectar. Grande uppercut de Joshua falha. Franklin come a mão direita. Essa foi uma rodada de qualidade. O MMA Fighting marca 10-9 para Joshua. (98-92 Josué.)

Rodada 11: Franklin dá alguns golpes com as patas e depois fica preso lá dentro. O inferno de um tiro no corpo se conecta a Joshua. Ele está começando a encontrar um lar agora com essas fotos do corpo. Oh, Franklin vai por cima com um contra-ataque de direita que cai com força! Franklin pula na ponta dos pés e descarrega uma enxurrada, apenas para terminar em outro clinch. Joshua o acerta com alguns golpes fortes. Franklin avança para dentro e bate em Joshua com a mão direita. Joshua acerta um soco sorrateiro no intervalo e o árbitro simplesmente deixa passar. O MMA Fighting marca 10-9 para Franklin. (107-102 Josué.)

Rodada 12: Se Joshua vai buscar aquele nocaute que prometeu, ele tem três minutos para isso. Eles conquistam e Joshua dispara alguns tiros curtos no corpo. Franklin mergulha para dentro e enfrenta outro clinch. Franklin está farto – ele desiste de outro clinch e é advertido pelo árbitro. Joshua avança apimentando seu jab. O gancho de direita acerta Joshua, seguido por um par de uppercuts. Outra série de conquistas atrai uma rodada de vaias da multidão de Londres. Franklin precisa ir para quebrar aqui. Ele finalmente descarrega com uma última rajada, mas não consegue encontrar um lar para nada de significativo. A campainha toca e agora eles estão se encarando. Perto de escaramuça lá. Essa não foi uma boa luta. O MMA Fighting marca 10-9 para Joshua. (117-111 Josué.)

Decisão oficial: Anthony Joshua def. Jermaine Franklin por decisão unânime (118-111, 117-111, 117-111)