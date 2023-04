Anthony Pettis consegue uma reviravolta chocante para vencer Roy Jones Jr. por decisão da maioria no Gamebred Boxing 4

Anthony Pettis conseguiu uma vitória por decisão da maioria sobre Roy Jones Jr. em sua estreia no boxe profissional no evento principal do Gamebred Boxing 4.

Lutando na frente da torcida de sua cidade natal, Milwaukee – e cedendo tamanho, poder e muita experiência para seu adversário de 54 anos – Pettis parecia confiante em trocar de mãos com um dos boxeadores mais talentosos do último meio século. Enquanto Jones parecia acertar os socos mais limpos, Pettis tinha a maior produção e estava constantemente marchando para frente, lançando suas combinações em sucessão.

Quando acabou, dois juízes deram a Pettis a luta com notas de 77-75 e 78-74, com o terceiro árbitro entregando uma pontuação de 76-76, que resultou na decisão da maioria. Pettis estava compreensivelmente feliz com a vitória, mas não se comprometeu com o que vem a seguir depois de fazer uma estreia bem-sucedida no boxe no sábado.

“Ele é uma lenda do esporte”, disse Pettis sobre Jones. “Vou levar uma luta de cada vez. Estou 1-0 como profissional, então estou animado para ver o que o futuro reserva. Eu tinha uma grande equipe atrás de mim e queria isso.”

Apesar de muitas desvantagens na luta, Pettis ficou mais do que feliz em trocar socos com a lenda do boxe, mostrando mãos rápidas com todas as combinações começando atrás de seu jab inicial. Pettis também mirou no corpo quando começou a realmente cavar com socos diretos e uppercuts que chamaram a atenção de Jones.

Pettis teve que ser cauteloso quando Jones finalmente abriu seus melhores golpes, que incluíram alguns ganchos de esquerda bem cronometrados, bem como um jab habilidoso, com Jones tentando tirar o máximo proveito de seu alcance. Jones raramente dava mais de dois socos consecutivos, embora ainda tivesse uma vantagem de poder como um ex-pesado enfrentando um oponente em Pettis, que anteriormente competia com apenas 145 libras.

Enquanto Pettis procurava controlar o centro do ringue, Jones apenas recostou-se e esperou para lançar seus melhores socos, que incluíam um poderoso gancho de esquerda que acertou o queixo do ex-campeão do UFC. Mas Pettis continuou sendo o lutador mais ocupado indo continuamente atrás de Jones, com muitos de seus melhores socos acertando o corpo. Ele até conseguiu um grande overhand de direita que quebrou seu velho inimigo na mandíbula.

Em troca, Jones parecia satisfeito em dar um soco de cada vez, mas ainda foi preciso em sua entrega, incluindo um uppercut desagradável no final da rodada que pegou Pettis limpo. Jones também disparou um jab inicial que valeu a pena, mas ele não estava muito ocupado em comparação com Pettis, que estava sempre se movendo e lançando combinações de dois e três socos.

Ao longo de oito rodadas, Jones parecia acertar os socos gerais melhores e mais fortes, mas ele era tão inativo às vezes que Pettis foi capaz de atacá-lo, o que acabou fazendo a diferença com os juízes marcando no ringue. A atividade de Pettis o levou à vitória, mesmo quando Jones parecia bloquear muitos de seus melhores socos. No final, a lenda simplesmente não fez o suficiente para influenciar a decisão a seu favor.

Indo para a luta, Jones afirmou que estava colocando os pés no ringue pela última vez, mas a derrota por decisão da maioria o fez repensar a decisão.

“Gosto de entrar e entreter os fãs”, disse Jones. “Acho que foi uma boa luta. Ele fez um ótimo trabalho. Acho que seria uma revanche muito boa. Não faço exibições, faço lutas reais. Aos 54 anos, isso é uma coisa linda.”

Pettis também estava aberto à ideia, então talvez o promotor Jorge Masvidal tenha outra luta principal por um futuro card da Gamebred Boxing após este último evento em Milwaukee.