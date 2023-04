Antonio Brown anuncia que está pronto para retornar à NFL na próxima temporada com os Ravens, o time confirmará?

Tele Baltimore Ravens estiveram no topo do ciclo de notícias nas últimas semanas e dias, graças ao Lamar Jackson e Odel Beckham Jr. contratações além de selecionar Zay Flores com a 22ª escolha geral na Rodada 1 da Draft da NFL de 2023.

Além de ainda se falar em um possível local de pouso para Arizona Cardinals receptor largo DeAndre Hopkinsparece que um ex Wide receiver All-Pro também pode se juntar a eles para a próxima temporada, de acordo com Antonio Brownque postou um tweet.

“Animado para retornar à NFL este ano #RavensFlock”

O Baltimore Ravens não confirmou nem negou a alegação de Antonio Brown, mas isso parece bastante improvável.

Antonio Brown não joga na liga desde a temporada 2021

Antonio Brown não pisou em um NFL campo de futebol desde sua saída no meio do jogo entre os Tampa Bay Buccaneers e a Jatos de Nova Yorkna qual tirou o capacete, a camisa e as ombreiras antes de correr em direção ao vestiário.

O bucaneiros rescindiu seu contrato logo depois disso.