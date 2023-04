Antonio Brown é processado por joalheria de celebridades em US$ 1,1 milhão

Shuki Internacional expôs as alegações contra o ex-receptor do Tampa Bay Buccaneers em um novo processo aberto em Los Angeles esta semana … alegando que ele deu a Brown várias joias em 2022, sob a promessa de que AB pagaria a ele $ 1.095.000 por tudo.

O problema… de acordo com a ação, obtida por TMZ Sports Brown nunca pagou.

Entre os itens que Shuki disse ter dado a Brown estavam os famosos dedos de diamante “Shuki International” de Shuki – que o joalheiro disse custar US$ 500 mil cada.

De acordo com o processo, Brown conseguiu pelo menos alguns dos itens em 1º de fevereiro. 24 de dezembro de 2022 … e concordou em pagar o preço de quase US $ 1,1 milhão por tudo até 1º de dezembro. 1, 2022.

O advogado de Shuki, Steve H. Stone nos diz que o joalheiro deve abordar as reivindicações publicamente ainda esta semana.

O que é interessante… nós na verdade tirei o Shuki em Los Angeles, dias depois de dizer que deu um dos dedos a Brown em março de 22 – e ele parecia satisfeito com a forma como AB estava lidando com tudo. O que é ainda mais interessante, Brown – que se tornou um rapper após seus dias na NFL – tem uma música intitulada “Shuki Diamonds” … uma faixa que ele lançou no ano passado para homenagear o joalheiro famoso.