Antonio Brown explica a animosidade contra Tom Brady: Qual é o problema deles?

Fvermes NFL receptor Antonio Brown explicou mais sobre o que o fez não gostar da lenda da NFL Tom Bradyque costumava ser seu companheiro de equipe e amigo.

Marrom se pronunciou contra Brady em várias ocasiões na memória recente. Ele agora diz que Brady tentou Marromdo agente enquanto as negociações sobre o retorno do wideout a Tampa Bay se desenrolavam após o bucaneiros‘ Vitória do Super Bowl em fevereiro de 2021.

“Agora, quando conseguirmos o anel em 2021, no ano seguinte serei o último cara a assinar”, disse. Marrom disse durante um episódio recente do podcast “Million Dollarorth of Game”.

“Meu agente, Ed Wasielewskiestá sendo chamado, amaldiçoado por Tom Brady sobre por que ele está adiando o contrato de sucatas. Imagine se você ouvisse isso, o mesmo cara que te trouxe para ganhar um anel, o mesmo agente que ele disse para você ligar para fechar o negócio, não está me dizendo, o cara está ligando para ele, dizendo, yo, xingando-o sobre fragmentos de um contrato.”

A raiva de Brown em Brady

Marrom assinado para o Bucs em outubro de 2020, poucos meses depois Brady tinha entrado para a equipe do Patriotas da Nova Inglaterra. Foi lá que ele jogou nas últimas duas décadas.

“Eu dou a todos os seus adereços do ponto de vista da equipe, tanto quanto a equipe, mas você sabe, todos nós temos nossas próprias agendas no meio da equipe”, disse. Marrom disse.

“Então, quando você é um jogador mais velho, recebendo acordos como esse, você sente que, e eu estou dizendo, meu agente já me disse antes da temporada que esse cara, com quem ele me arranjou, está ligando para ele, xingando ele sobre o contrato.”