Antonio Brown processado pela celebridade joalheria por US $ 1 milhão em bling não remunerado

Shuki Internationalum joalheiro de renome que forneceu peças de diamante para atletas de alto perfil, como Floyd Mayweatherentrou com uma ação contra Antonio Browno ex-wide receiver do Tampa Bay Buccaneers.

De acordo com o processo, Marrom deve Shuki International sobre $ 1 milhão Para vários itens de jóias que ele recebeu em 2022.

O processo, que foi arquivado em Los Angeles nesta semana, alega que Marrom recebeu os itens de jóias sob a promessa de que ele pagaria $ 1.095.000 para todos eles.

No entanto, o processo afirma que Brown nunca pagou. Os itens incluíam os famosos dedos de diamante “Shuki International” de Shuki, que custam US $ 500.000 cada, uma versão de diamante preto de ouro rosa do pedaço de dedo, uma corrente de ouro branco e um anel.

Shuki International toma medidas legais contra Antonio Brown para diamantes não pagos

O processo afirma que Brown recebeu pelo menos alguns dos itens em 24 de fevereiro de 2022e concordou em pagar o quase US $ 1,1 milhão Preço para todos eles por 1º de dezembro de 2022. Advogado de Shuki, Steven H. Stoneafirmou que o joalheiro deve abordar as reivindicações publicamente ainda nesta semana.

Curiosamente, Shuki parecia satisfeito com o quão Brown estava lidando com a situação de acordo com um TMZ Sports Entrevista, dias depois que Brown recebeu um dos dedos de diamante em março de 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=w8vm4ca_rzg

Brown, que se tornou um rapper após seus dias da NFL, até tem uma música intitulada “Shuki Diamonds”, prestando homenagem ao joalheiro de celebridades. Os dois até tocaram a música juntos no palco no ano passado.