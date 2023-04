Antonio Brown se envolveu em briga com segurança no Albany Empire Game

Reproduzir conteúdo de vídeo





Antonio Brown entrou em uma discussão acalorada com um segurança em um jogo da National Arena League no fim de semana … mas um porta-voz do local disse TMZ Sports a ex-estrela da NFL estava errada na situação.

O incidente aconteceu no intervalo do jogo de abertura da temporada do Albany Empire contra o Orlando Predators em Nova York … quando Brown – que acabou de se tornar parte do time de Albany no mês passado – estava em campo tentando animar os fãs .

Nos vídeos que Brown postou do jogo, você pode ver como ele estava apertando as mãos de crianças e acenando para as pessoas nas arquibancadas … um guarda de segurança da MVP Arena disse que ele precisava sair do campo o mais rápido possível.

Antonio Brown diz que está aposentado e se torna dono da equipe da National Arena League



Os clipes mostram o guarda dizendo a Brown que ele tinha que deixar a área “agora” várias vezes.

“Vou pensar sobre isso”, pode-se ouvir Brown dizendo em resposta … antes de acrescentar: “Não vamos a lugar nenhum.”

As coisas pioraram a partir daí – nos vídeos de Brown, você pode ver que ele disse ao guarda para “me fazer” sair do campo repetidamente.

“É o meu campo”, disse Brown. “Eu sou o dono.”

Os dois homens então discutiram por vários minutos.

Na segunda e terça-feira, Brown criticou o guarda pela situação… dizendo em suas páginas de mídia social que o assunto era “vergonhoso”.

Mas, o gerente geral da MVP Arena, Bob Belbernos disse na manhã de terça-feira que Brown precisava sair do campo simplesmente por razões de segurança.

Segundo Belber, as festividades do intervalo estavam prestes a começar … e como parte do show, o time estava baixando sua bandeira do campeonato de 2022 – o que exigia que todos limpassem a área, pois pode representar perigo para as pessoas abaixo.

Belber, porém, disse que Brown não apenas não estava disposto a sair … ele estava realmente tentando fazer com que as crianças entrassem em campo também … colocando-as em risco.

“A segurança das crianças em campo e de Antonio foi extremamente importante”, disse Belber.

Belber acrescentou que Brown usou uma linguagem “bastante agressiva” com o oficial de segurança que não foi vista nos vídeos do ex-jogador da NFL.

@AB84 foi tão gentil e levou todo o tempo do mundo para tirar fotos com aparentemente todos @AlbanyEmpireNAL fã, inclusive eu! Obrigado pelo seu tempo e conhecer cada um dos fãs!! pic.twitter.com/xIU1clOpoy — John Yeman (@BroncosFanatix) 16 de abril de 2023

@BroncosFanatix

Mas Belber disse que espera que todos os lados se reúnam em algum momento desta semana e cheguem a um entendimento.

“Acho que vamos superar isso”, disse ele. “As festas vão se unir e tenho certeza que isso não vai se repetir.”

Belber disse que Brown não foi banido da arena “nem nada” assim … acrescentando: “Foi um simples mal-entendido da parte dele – ele não deveria estar em campo.”



02/03/23 Império de Albany