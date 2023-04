ANÚNCIO IMPORTANTE para os brasileiros que pagam BOLETOS no Brasil

É preciso ligar o alerta, brasileiros! O golpe do boleto falso é um dos crimes financeiros mais comuns na internet. Esse tipo de fraude tem atrapalhado a vida de muitas pessoas que acabam por pagá-lo achando que está quitando uma fatura sobre um produto ou serviço. Todavia, elas estão sendo enganadas e enviando dinheiro a cibercriminosos.

A princípio, a grande maioria das pessoas que caem no golpe do boleto falso recebem a fatura através de seu e-mail. No entanto, existem casos onde as vítimas são enganadas ao receber estas contas falsas através dos correios. Pode até ser uma cobrança de uma conta de luz, de água ou de internet.

Ademais, é preciso saber como reconhecer um boleto falso, tendo em vista que o golpe está cada dia mais comum. É o primeiro passo para que se possa se proteger de fraudes que podem ser bastante prejudiciais, principalmente financeiramente. Deve-se observar, por exemplo, se ele tem uma aparência estranha, diferente.

Desse modo, a pessoa deve se precaver e tomar um certo cuidado ao receber uma cobrança com aspectos diferenciados, relacionados à formatação e estrutura do boleto. Deve-se ficar atento a erros de gramática ou de digitação, assim como ao estilo de letra diferente do habitual e um design precário, amador.

ALERTA GERAL para os brasileiros que pagam BOLETOS: Golpe do boleto falso

Analogamente, estas características estranhas são comuns em cobranças enviadas pelo e-mail e pelos correios. É preciso ficar atento se o design é grosseiro, com logomarcas mal posicionadas, e ao endereço do remetente. Vale ressaltar que os fraudadores muitas vezes se passam por empresas e instituições verdadeiras.

Sendo assim, a pessoa que achar que está caindo em um golpe do boleto falso, precisa tomar algumas precauções, como realizar uma análise minuciosa sobre os detalhes da cobrança recebida. A princípio, pode-se identificar facilmente o documento pela sequência numérica presente nele, chamada de linha digitável.

Isso se deve ao fato de que cada instituição financeira possui um código relacionado. É possível pesquisar pela internet para saber se essa sequência numérica, apresentada no boleto recebido, é a mesma do banco. Além disso, a numeração final do código da cobrança deve corresponder ao valor do pagamento.

A pessoa que deseja saber se o boleto recebido, seja por e-mail ou pelos correios é falso, pode também conferir a data de vencimento da fatura. Analogamente, é necessário que a pessoa tenha uma certa atenção nos casos onde as datas de pagamento devem ser pagas com urgência, em cima da hora, ou ainda, já vencidas.

O que é um boleto bancário

O boleto bancário foi regulamentado em 1993 e institucionalizado como o método oficial de pagamento em nosso país. Todos os anos, são cerca de 3,5 bilhões de operações que utilizam o meio de cobrança. De acordo com o Banco Central, no 1º trimestre de 2022, emitiu-se cerca de 2 milhões de boletos bancários no Brasil.

A pessoa, para fazer o pagamento do boleto, não precisa estar vinculada a nenhuma instituição financeira. As empresas utilizam esta forma de cobrança devido a vantagens como a facilidade de cobrar por um produto ou serviço. Muitas vezes elas oferecem descontos para quem pagar através desse sistema.

Curiosamente, o Brasil é o único país do mundo que utiliza o boleto bancário como forma de pagamento. Em países da Europa, e nos Estados Unidos, por exemplo, pode-se pagar as cobranças através de cartão de crédito, bancos online, carteiras virtuais, dinheiro em espécie, entre outras formas.

Existem três tipos de boletos bancários, o avulso, para à quitação de uma cobrança avulsa, onde se compensa o valor após três dias. Há também o carnê, onde é possível pagar através de um parcelamento, e o depósito, comum entre os clientes de bancos digitais. Ao pagar a cobrança o dinheiro cai automaticamente na conta.



Vantagens sobre a modalidade de pagamento

Em síntese, entre as vantagens do pagamento através do boleto, se destacam o fato dele ser aceito em todo o país, não exige uma conta bancária ou cartão de crédito, e pode-se pagar impostos e tributos. Além disso, ele pode ser bastante útil para pessoas que não sabem utilizar o cartão de crédito em compras na internet.

O boleto bancário também possui a vantagem de ser possível pagá-lo através da internet, aplicativo de banco, telefone, internet banking, caixas eletrônicos e casas lotéricas. Em conclusão, há também a possibilidade de as empresas darem um desconto para as pessoas que utilizarem esta forma de cobrança.