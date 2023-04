Apoio dos americanos ao príncipe Harry e Meghan Markle cai novamente em nova pesquisa

A nova pesquisa de opinião revelou que Meghan Markle e Príncipe HarryA popularidade de nos Estados Unidos foi mais uma vez abalada, com o Duque de Sussex vendo um declínio significativo no apoio. A pesquisa, realizada para Newsweeksugere que a popularidade do casal nos Estados Unidos caiu ainda mais conforme as controversas memórias de Harry Poupar continua a ser um ponto de conversa.

De acordo com a enquete, Príncipe Harry foi apreciado por 46% dos americanos no primeiro trimestre de 2023, abaixo dos 52% no último trimestre de 2022, enquanto 26% dos americanos disseram que não gostavam dele, dando a ele um índice de aprovação líquida de 20.

Confirmado: o príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para a coroação do rei Charles

Enquanto isso, Meghan Markle recebeu apoio de 36 por cento dos americanos, uma queda de dois pontos em relação ao trimestre anterior, e 24 por cento disseram que não gostavam da Duquesa, permitindo que ela mantivesse um índice de aprovação líquida positivo de 12 por cento.

A queda na popularidade do casal ocorre depois que eles exibiram sua série documental no Netflix e vários comediantes americanos zombaram da dupla. O pênis congelado de Harry tornou-se alvo de talk shows noturnos, enquanto seu uso de drogas e álcool e seu relacionamento com a imprensa eram frequentemente ridicularizados. Suporte para o Sussex na enquete parecia levar uma pancada após o lançamento de Spare e a exibição de seu Netflix documentários, Harry & Meghan.

O príncipe e a princesa de Gales ainda são fortes

No entanto, a última pesquisa de opinião sugere que o apoio a dois outros membros proeminentes do Família real também levou um golpe. Príncipe WilliamO índice de aprovação da empresa caiu para 43% no primeiro trimestre de 2023, três por cento abaixo do trimestre anterior, e Kate Middletono suporte do foi de 45%, uma queda de um ponto.

Apesar da ligeira queda, o Princesa de Gales teve um índice de aprovação líquida de mais de 36, com apenas nove por cento dos americanos dizendo que não gostavam dela.

Resta saber se Harry e Megana popularidade do programa continuará diminuindo nos Estados Unidos ou se eles serão capazes de reconquistar o apoio do público americano. Por enquanto, parece que o Duque e Duquesa de Sussex terá que trabalhar duro para reparar sua imagem nos Estados Unidos, especialmente porque o acordo com a Netflix continua nas manchetes e gera polêmica.