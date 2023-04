Aprenda a Utilizar Citações na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

Redação do ENEM: como incluir citações no seu texto?

Todos nós sabemos que a redação é uma parte muito importante da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa maneira, é fundamental que os candidatos estejam preparados para escrever um bom texto com argumentos consistentes.

Para isso, é importante que você saiba como incluir corretamente alguns repertórios que se relacionem aos seus argumentos dentro do seu texto, uma vez que os repertórios compõem parte fundamental da nota da redação do ENEM.

Para te ajudar a alcançar um alto desempenho na redação do ENEM, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o uso de repertórios no seu texto. Vamos conferir!

O que é o repertório?

O termo “repertório” é usado para definir o conjunto de informações que o estudante pode usar para sustentar os próprios argumentos durante o desenvolvimento do tema proposto em um tipo de redação. Usar diversos tipos de repertórios dentro da sua redação pode ser fundamental para alcançar uma pontuação alta.

Repertório na redação do ENEM: as citações diretas

Os repertórios na redação do ENEM podem ser inseridos como citações diretas. Nesse caso, é importante que você tenha a atenção e o cuidado de transcrever exatamente o que foi dito pelo autor, sem modificar ou acrescentar nenhum tipo de informação. Além disso, também é fundamental que você compreenda o contexto em que a citação foi feita e a relação dela com o seu argumento, para que ela seja usada de forma coerente.

Vamos observar, a seguir, dois exemplos de citações diretas:

“Penso, logo existo”, afirmou o filósofo René Descartes.

Como afirma o filósofo René Descartes: “penso, logo existo”.

Repertório na redação do ENEM: as citações indiretas

As citações indiretas podem ser usadas na redação do ENEM. Elas são ideais para quando você não tem certeza do que o autor disse.

A citação indireta consiste em reescrever a ideia do autor com as próprias palavras, mantendo a essência da mensagem.

Confira dois exemplos de citações indiretas:



Como afirma Sócrates, filósofo grego, a certeza que o homem pode ter é que o aprendizado é constante, uma vez que ele nada sabe.

A filosofia de Sócrates, pensador da Grécia Antiga, mostra que o ser humano de nada sabe e que, portanto, está em constante aprendizado.

Repertório na redação do ENEM: dicas importantes

Além disso, é importante que as citações sejam utilizadas com moderação e da forma correta, uma vez que o excesso de citações ou outros tipos de repertório pode ser prejudicial para o seu texto, deixando-o confuso e pouco coerente. Assim, o ideal é que você use as citações de forma estratégica, ou seja, para sustentar argumentos e reforçar ideias relevantes.

Outra dica importante é evitar o uso de citações na conclusão. A conclusão deve ser um momento de síntese e reflexão sobre o tema proposto, e o uso de citações nesse momento pode prejudicar a originalidade e a autoria do texto. É melhor inserir os repertórios nos parágrafos de introdução e de desenvolvimento, com o objetivo de sustentar os seus argumentos.

Por fim, é importante lembrar que as citações devem ser relevantes e adequadas ao tema proposto, de forma a enriquecer o texto e fortalecer a argumentação. É necessário ter cuidado para não utilizar citações fora de contexto ou que não estejam diretamente relacionadas ao assunto em questão.

De uma forma geral, podemos dizer que o uso de repertório de de forma adequada pode ser um diferencial para obter uma boa nota na redação do ENEM. Tenha em mente que o principal objetivo da sua redação deve ser apresentar uma argumentação coerente e objetiva sobre o tema proposto e que o repertório é apenas uma ferramenta que irá te ajudar a alcançar esse objetivo.