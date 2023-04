“Aproveite a Oportunidade: Oi Está Oferecendo Empregos em Todo o País – Envie Seu Currículo Agora!”

Veja agora mesmo o que é preciso para efetivar a sua candidatura na empresa!

A Oi, empresa que é referência em telecomunicações no Brasil e está mudando para ser a maior empresa de fibra ótica do brasil e desenvolver uma plataforma de serviços digitais, está procurando novas pessoas para compor seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas:

Analista Comercial Pleno – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Analista de Controles Internos Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista Financeiro Júnior | Contas a Pagar – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Temporário;

Analista Telecom Júnior – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Assistente Financeiro | Contas a Pagar – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Temporário;

Assistente Técnico Telecom Júnior – São Gabriel da Cachoeira – AM – Efetivo;

Consultor (a) de Arquitetura de Sistemas – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Estágio em Banco de Dados – São Paulo – SP e Remoto – Estágio;

Executivo de Negócios Sênior – Curitiba – PR – Efetivo;

Executivo de Negócios Sênior | Governo SC – Florianópolis – SC – Efetivo;

Gerente de Contas Consumidor Empresarial Sênior – Porto Velho – RO – Efetivo;

Gerente de Contas Consumidor Empresarial Sênior – Cuiabá – MT – Efetivo;

Gerente de Contas Consumidor Empresarial Sênior – Goiânia – GO – Efetivo;

Gerente de Vendas – Camaragibe – PE – Efetivo;

Técnico Infraestrutura Júnior – Salvador – BA – Efetivo;

Técnico Infraestrutura Torre Júnior – Balsas – MA – Efetivo;

Técnico Telecom Júnior – Porto Velho – RO – Efetivo.

Mais sobre a Oi

Contando mais sobre a Oi, é válido deixar claro que a empresa concentra os esforços em massificar a fibra ótica para entregar conectividade com alta velocidade e serviços e experiências digitais para os clientes vão desde streaming, jogos em rede, serviços financeiros e voltados para a casa inteligente e marketplace de soluções.

Como se candidatar

Agora que você já conhece a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bem fácil. É só acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

