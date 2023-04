Argumento de defesa de Steven Tyler contra agressão sexual a menor: ‘Foi consensual’

Cgalinha Steven Tyler tinha 25 anos, começou um relacionamento com uma Julie Misley em 1973, mas as coisas não correram bem quando ela acusou Tyler de agressão sexual e agressão sexual há três meses. Essa é uma acusação profundamente perturbadora da qual o roqueiro precisa se defender. Se ele for considerado culpado, pode até cumprir anos de prisão. Alguém poderia pensar que o Aerosmith o protagonista tinha uma equipe de defesa decente que poderia construir um bom caso a seu favor para responder às alegações de que ele agrediu Misley quando ela tinha 16 anos e até a forçou a fazer um aborto. Esta ação foi formalmente ajuizada em Dezembro de 2022.

A resposta controversa de Steven Tyler ao processo

Em dias recentes, Tyler arquivou uma longa resposta a essas reivindicações, argumentando que o autor fez tudo com consentimento. Para adicionar mais insulto à injúria, Tyler afirma que tinha imunidade como guardião legal da mulher na época. Esses documentos que provam que ele era o tutor da mulher foram obtidos por Pedra rolando. Tyler também está solicitando que o processo seja encerrado, pois cita 24 defesas afirmativas nas quais nega todas as alegações. O estrela do rock também alega que Misley não sofreu nenhum ferimento ou dano como resultado de qualquer ação do réu.

Além disso, o réu alega que qualquer dano determinado no caso não foi causado por ele. Misley acusa Tyler de coagir e persuadi-la a pensar que eles compartilharam um caso de amor romântico. Apesar de não nomear Steven Tyler no processo, é evidente que é dele que ela fala devido aos relatos anteriores de seu romance. O próprio roqueiro também admitiu ter tido um caso com uma garota não identificada de 16 anos no início dos anos 1970. Essa alegação de que a tutela legal é consentimento e permissão para abuso sexual é a parte em que Steven Tyler pode ter problemas.