Ari Emanuel: Dana White permanece no controle do UFC, Vince McMahon na WWE – e juntos ‘isso é imparável’

Uma nova potência em esportes e entretenimento surgiu com o UFC e a WWE unindo forças sob um grupo proprietário na Endeavor após um acordo de grande sucesso anunciado na segunda-feira.

O ativo combinado reportou um valor de mais de $ 21 bilhões, com planos de tornar o conglomerado UFC-WWE uma empresa de capital aberto nos próximos quatro a seis meses. Sob a nova estrutura de poder, Ari Emanuel atuará como CEO da empresa combinada UFC-WWE, com Vince McMahon atuando como presidente executivo.

Dana White permanecerá como presidente do UFC, enquanto Nick Khan será o presidente da WWE.

Embora as empresas se beneficiem com o trabalho conjunto, Emanuel promete que ambas as promoções terão autonomia no que diz respeito aos negócios do dia-a-dia, bem como controle criativo sobre cada marca, e quaisquer divergências serão tratadas internamente.

“Aqui está o que dissemos, e eu disse para [Vince] — se discordarmos em algo que queremos fazer, adivinha? Não estamos fazendo isso”, disse Emanuel à CNBC na segunda-feira. “É o relacionamento que tenho com Silver Lake. É o relacionamento que tenho com Dana. Dana tem a palavra no que diz respeito ao UFC, Vince no que se refere à WWE. Ele vai ter a palavra. Não temos nada a ver com o processo criativo. Essa é a situação de Vince e Dana.

“Todas as coisas de volta, vamos tentar fazer o que fazemos. Acho que é isso que ele quer, mas se houver um desentendimento, isso se chama relacionamento. Vamos resolver isso e é assim que temos.”

Emanuel tem sido amplamente indiferente ao UFC quando se trata das operações diárias da promoção, com White ainda tomando todas as decisões importantes sobre talento, produção e quaisquer outras questões importantes que surgirem.

McMahon manterá o mesmo nível de controle na WWE, embora tenha afirmado que não se aprofundará tanto “na erva daninha” criativamente com o produto quanto no passado.

Emaneul disse que não poderia imaginar uma situação melhor, especialmente depois de trabalhar ao lado de White durante a maior parte dos últimos sete anos, desde que comprou o UFC por pouco mais de $ 4 bilhões. Como parte da avaliação da empresa combinada, a Endeavor agora avalia o UFC em US$ 12,1 bilhões.

“Sou o cara mais sortudo do mundo”, disse Emanuel. “Porque eu tenho Vince McMahon, um visionário que enxerga nas esquinas. Eu tenho Dana White e o que construímos. Isso é bastante imparável.

“Combinado, é ar rarefeito, nós dois. Acho que os analistas verão que é bom para os acionistas da WWE e é bom para os acionistas da Endeavor.”

Quanto a McMahon, sua família é dona da WWE desde o início e esta será a primeira vez desde 1982 que ele não é a pessoa mais singularmente responsável pelas decisões tomadas na empresa.

Embora possa parecer difícil abrir mão desse tipo de controle, McMahon promete que ficou mais do que feliz em fechar esse acordo com a Endeavor, especialmente depois de ver o que Emanuel e companhia conquistaram com o UFC nos últimos sete anos.

“É um grande dia. Um dos melhores dias da minha vida”, disse McMahon. “É a hora certa. É o momento certo para fazer a coisa certa. É a próxima evolução da WWE. Eu provavelmente poderia fazer o que Ari é [doing] com o UFC, provavelmente levaria 10 anos.

“Quando eu pegar esses 10 anos, ele estará 10 anos à frente novamente. Faz todo o sentido do mundo para todas essas sinergias que temos para extrair todo o valor que pudermos do mercado.”

Emanuel acrescentou que imaginou uma parceria como essa por algum tempo, depois de passar os últimos 23 anos trabalhando com McMahon e WWE, com a Endeavor (anteriormente William Morris Agency e depois William Morris Endeavor) atuando como agência de talentos para o wrestling profissional.

“Sempre pensei nessa combinação, especialmente com o volante Endeavor e o que poderíamos adicionar a ele e o que isso poderia se tornar, e colocá-lo em uma nova empresa como um jogo puro. Não há nada igual por aí”, disse Emanuel.

“[Vince] obtém valor, o que não acho que seja capturado atualmente na WWE. Acho que não conseguimos valor puro para o UFC. Combinados, acho que o mercado vai entender, e também acho que os acionistas da Endeavor terão uma perspectiva diferente sobre a Endeavor e os ativos remanescentes.”

Um grande retorno sobre o investimento para o Endeavor provavelmente virá nos próximos dois anos, com o UFC e a WWE negociando novos acordos de direitos de mídia. O UFC atualmente é parceiro exclusivo da ESPN, enquanto a WWE trabalha com a FOX e a Comcast (NBC/Universal), bem como um acordo separado para a WWE Network por meio do streaming Peacock, que também é propriedade da Comcast.

É impossível especular ainda quanto o UFC e a WWE podem alavancar sua posição juntos quando se trata de acordos de transmissão, mas também é difícil ignorar agora que a empresa resultante da fusão compartilhará a mesma propriedade.

“A WWE tem seus acordos atuais com a Comcast e a Fox expirando no final de 24. E o UFC, é claro, tem nosso acordo com a The Walt Disney Company, expirando no final de 25”, disse o presidente da Endeavor, Mark Shapiro, ao The Hollywood Reporter.

“Agora lembre-se, nada nos impediria de ir mais cedo com esses titulares se quiséssemos. E, ao mesmo tempo, mantemos a opção de escolher o melhor comprador, a melhor plataforma, o maior preço em algum lugar nos próximos anos.”

Nada disso é perdido para McMahon, pois ele abriu um sorriso ao discutir os acordos de direitos de mídia, com o UFC e a WWE mantendo um controle poderoso no mercado, especialmente com a maioria do público vindo do cobiçado grupo de 18 a 49 anos. -antigo grupo demográfico.

“Não há nada como os dois [companies] combinados”, disse McMahon. “É ao vivo. Essa é a chave. Nossos eventos são ao vivo. As pessoas querem assistir ao vivo. Essa é uma das razões pelas quais somos um sucesso e continuamos a ser um sucesso e podemos nos encaixar em todos os meios. Podemos caber em todos os lugares. Em termos de mídia social e tudo mais, nos encaixamos em todos os lugares.”