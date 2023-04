Ariana Madix brinca sobre estar em ‘Throuple’ em cena deletada de ‘Vanderpump Rules’

Aqui está um prenúncio estranho de ‘Scandoval’… uma cena de “Regras Vanderpump” do chão da sala de edição mostrando Ariana Madix , por Tom Sandoval dar Raquel Leviss brincando sobre estar em um ménage à trois!

É um vídeo selvagem, sabendo o que sabemos agora … mostra todos os três posando para fotos juntos em uma banheira de hidromassagem antes de Raquel dizer que essas fotos devem ficar no telefone de Tom e não podem ser compartilhadas com ninguém.

Tom e Raquel não tiveram nenhuma reação visível depois que ela disse isso, mas o timing dessa cena é bem chocante. Bravo exibiu o clipe excluído anteriormente … que foi filmado em agosto passado no México, onde todos compareceram Scheana Shay casamento de.

O Twitter está tendo um dia de campo com o clipe – alguns apontam que ele não conseguia tirar os olhos de Raquel na banheira de hidromassagem, enquanto outros o chamavam de “além do nojento”.

Como todos sabemos, Ariana descobriu mais tarde que suas palavras tinham alguma verdade. Nós quebramos a história … Tom e Ariana Quebrou depois dela textos sexuais descobertos entre Tom e Raquel…que vinha usando nomes de código nos telefones um do outro para esconder o caso.

Conversamos com Tom esta semana e ele disse Ele está feliz A mudança de Ariana é… referindo-se a ela ficar com um cara novo no Coachella.