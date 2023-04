Ariana Madix e Lisa Vanderpump marcam presença no jantar dos correspondentes da Casa Branca

Ariana Madix levou seu road show para DC no sábado à noite… e ela teve que ficar muito satisfeita quando alguém contou uma piada para a multidão… comparando seu ex com Tucker Carlson !!!

Ariana e mulher chefe Lisa Vanderpump foram convidados para o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. MC Roy Wood Jr. deixou cair a comparação no meio de seu assado … “O intocável Tucker Carlson está desempregado … mas para a equipe de Tucker, quero que saibam que sei o que estão sentindo. Trabalho no The Daily Show, então Eu também fui pego de surpresa pela saída repentina do apresentador de um programa de notícias falsas. Tucker foi pego. Foi pego como aquele cara do Vanderpump Rules.