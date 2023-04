Ariana Madix fica confortável com o novo homem no Coachella em meio ao escândalo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Instagram / @thestrongwai, @bradxbrad, @getlow89

Ariana Madix parece ter passado de por Tom Sandoval com um novo homem – ficando muito próxima e confortável com ele no Coachella … e não tentando esconder isso também.

A estrela de “Vanderpump Rules” está no deserto com um monte de outras estrelas neste fim de semana, e ela tem documentado o que ela tem feito – mas, mais importante, com quem ela está … e parece que ela está saindo muito com algum cara preparador físico.

O nome dele é Daniel Wai … e ele está em toda a história do IG de Ariana. Da mesma forma, ela também está em cima dele – e eles estavam dançando a noite toda no segundo dia … até posando para uma doce selfie.

Parece que Dan está rolando com sua equipe de amigos, mas em qualquer caso – eles definitivamente parecem ser um casal. Ariana mostrou uma foto na sexta-feira que a mostrava de mãos dadas com alguém… e embora você não consiga ver o rosto da pessoa, todos os sinais apontam para Danny Boy.

O cara tem uma presença decente na mídia social – cerca de 15.000 seguidores – e certamente é sobre seu ofício … com toneladas de clipes e fotos dele malhando na academia.

Enquanto isso, sabemos o que Tom estava fazendo neste fim de semana … ou pelo menos na sexta-feira. O cara estava no NAMM Show no Anaheim Convention Center … que era basicamente uma grande vitrine de música, onde os artistas podiam usar equipamentos e instrumentos e se conectar com outros colegas entusiastas. Como você pode ver, Tom estava se esgueirando por aí.



Nenhum sinal de Raquel Leviss em qualquer lugar … mas ele parece estar se divertindo também. Claro, nós o vimos seguir em frente com sua vida… a banda dele e em turnê.