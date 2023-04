Arnold Allen divulga comunicado após derrota no UFC Kansas City para Max Holloway

Arnold Allen sofreu a primeira derrota de sua carreira no UFC neste sábado, perdendo para o ex-campeão Max Holloway no placar da luta principal do UFC Kansas City.

Apesar do revés, o veterano do Reino Unido estava de bom humor em um comunicado postado em sua página no Instagram. Ele incluiu uma foto tirada após a luta com Holloway, que venceu a luta com placares de 49-46 duas vezes e 48-47.

“Uma honra dividir a jaula com uma lenda da [Max Holloway], eu simplesmente não fui bom o suficiente esta noite”, escreveu Allen. “Obrigado pelo apoio.”

Allen ganhou a luta de Holloway com a força de uma sequência de 10 vitórias consecutivas. Ao longo de cinco rounds, ele acertou vários socos poderosos, mas nenhum foi capaz de parar o ex-campeão.

Na contagem final, Holloway superou Allen no total de rebatidas de 149 a 80 e quase dobrou sua produção em rebatidas significativas, 147 a 76. A vitória o colocou de volta com o pé direito após a terceira derrota para o atual campeão Alexander Volkanovski.

Na coletiva de imprensa pós-evento do UFC Kansas City, o presidente do UFC, Dana White, criticou os cantos de Allen por sua falta de urgência como luta em águas profundas.