Artem Vakhitov, último homem a vencer Alex Pereira no kickboxing, estreia no MMA

Artem Vakhitov está oficialmente fazendo a transição para o MMA em junho, confirmou o MMA Fighting.

O bicampeão meio-pesado do GLORY, e o último homem a derrotar o ex-campeão do UFC Alex Pereira no kickboxing, entrará em uma gaiola para enfrentar Ashraf Bashandy em uma luta de 205 libras. A partida servirá como evento principal do Open FC 31 em Shergesh, na Rússia, no dia 11 de junho.

Vakhitov detém um recorde de kickboxing de 23 vitórias, oito delas por nocaute e apenas seis derrotas.

O atacante de 32 anos defendeu o título do GLORY cinco vezes entre 2016 e 2019 antes de perder uma decisão dividida para Pereira em 2021. Vakhitov vingou a derrota para “Poatan” com uma decisão majoritária para reivindicar o cinturão oito meses depois, mandando o brasileiro para o UFC por derrota.

Vakhitov se separou do GLORY e se tornou um agente livre em meados de 2022 e estava de olho em potencialmente fazer sua estreia no MMA sob as bandeiras do UFC ou PFL, mas acabará tendo sua primeira experiência no esporte em seu país natal.

Bashandy fará sua estreia no MMA profissional depois de competir cinco vezes em lutas de MMA amador, compilando um recorde de 4-1 com um trio de vitórias por finalização.