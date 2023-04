Artistas de Penedo são destaque no show do aniversário de 387 anos de elevação do povoado à vila

Secom PMP

Valorizar artistas penedenses é compromisso assumido e cumprido por Ronaldo Lopes, trabalho feito desde o início de sua gestão na Prefeitura de Penedo que movimenta a economia criativa da cidade e também ajuda na projeção de carreiras artísticas.

O apoio acontece por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) em todos os eventos que promovem lazer e renda para o povo de Penedo, população que comemora 837 anos de elevação do então povoado à condição de vila.

A festa que tem programação até o final de semana colocou músicos locais e as cantoras Sabrina Lôbo, Elaine Nascimento e Juh Imperadora no palco instalado na Praça 12 de Abril. Elas deram um show à parte, junto com o pagode Joan Felipe e a arte nordestina do Mumbaça.

As atrações mostraram seu talento na noite de terça, 12, numa excelente estrutura de palco, som e iluminação, equipamentos de penedenses atuantes na área, o que significa investir recursos públicos em que trabalha e reside na cidade berço da cultura alagoana.

Antes da música tomar conta da orla ribeirinha, a SEMCLEJ abriu o Theatro Sete de Setembro para outra artista de Penedo. Daniela Cattívaz apresentou seu primeiro trabalho autoral, o monólogo A Infância da Inocência, no palco onde fez sua estreia nas artes cênicas, ainda adolescente.

A entrada foi gratuita e lotou 350 lugares da primeira casa de espetáculos construída em Alagoas, apresentação que conectou a plateia com a história da atriz aplaudida de pé. Daniela foi às lágrimas em seus agradecimentos, às vésperas de partir para sua jornada de pós-graduação em direção teatral no Rio de Janeiro.

Antes disso, ela vai ministrar em Penedo oficinas sobre expressão corporal, projeção vocal e interpretação, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura do governo Ronaldo Lopes que acontece na primeira semana do próximo mês de maio.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte e Kamylla Feitosa