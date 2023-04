As 5 principais maneiras de corrigir problemas do erro 0x80832003 do Xbox

Logo após o PS4, o Xbox é o segundo console de jogos mais popular. Embora o Xbox seja um excelente console, ele tem seu próprio problema. Por exemplo, o erro 0x80832003 é um problema comum que os usuários do Xbox enfrentam atualmente. Curiosamente, o código de erro aparece a qualquer momento. Ao tentar jogar seu jogo favorito ou ao tentar fazer login no serviço Xbox. No entanto, o problema é bastante frustrante para os usuários. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo a corrigir o problema e entender suas causas.

O que é o erro 0x80832003 do Xbox X Series?

O código de erro do Xbox 0x80832003 aparece repentinamente na frente do usuário durante os jogos. Este é um erro crucial, pois interrompe o jogo, que é o objetivo principal do jogo. O código de erro 0x80832003 é um erro de rede, o que significa que há algo errado com a velocidade da sua internet ou com as configurações de internet do Xbox.

Alguns usuários também afirmam que o problema está nas informações de segurança da conta da Microsoft, enquanto outros afirmam que o problema está apenas na velocidade da Internet. Bem, seja qual for a causa, faremos o possível para corrigi-la.

Corrigir o problema do código de erro do Xbox 0x80832003

O código de erro 0x80832003 pode ser visto em todas as séries antigas e novas do Xbox, desde o Xbox One até o Xbox série X. No entanto, os consoles da geração mais recente correm um risco maior porque os fóruns estão inundados com os usuários do Xbox série X. Com isso dito, vamos começar a corrigir nosso problema.

Correção 1: reinicie seu console

Provavelmente, a maneira mais fácil e eficaz de corrigir o código de erro 0x80832003 é reiniciar o console. No entanto, a maneira certa de fazer é o que todos não sabem. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Primeiro de tudo, desligue o console. Agora puxe os cabos. Aguarde alguns minutos. Coloque os cabos de volta. Reinicie seu Xbox.

Agora comece a jogar para verificar se o erro aparece novamente ou não. Se sim, siga com a próxima correção.

Correção 2: faça um teste de conexão de rede

Se a solução acima não resolveu seu problema, provavelmente há um problema com a conexão de rede. O teste de conexão de rede permite que você verifique a força e a estabilidade da conexão de internet do console Xbox.

Além disso, realiza uma série de testes para entender as velocidades de download, velocidades de upload, latência, ping e perda de pacotes da conexão de rede entre o console Xbox e a internet.

Usando essas informações, você pode diagnosticar e entender o que está causando problemas no seu Xbox. Agora, siga estas etapas para realizar um teste de conexão de rede no seu Xbox:

Clique em Perfil & Sistema e depois vá para Configurações. Toque em Em geral e vai para Rede. Agora escolha Testar conexão de rede.

O Xbox agora realizará um teste rigoroso de velocidade e conexão de rede e retornará os resultados. Certifique-se de que os resultados estão de acordo com isto:

Pelo menos uma velocidade de download de 3 Mbps ou 3.000 Kbps.

Velocidade de upload de pelo menos 0,5 Mbps ou 500 Kbps.

Além disso, ping de menos de 150ms.

Se o seu teste satisfizer esse resultado, você não deverá ter problemas. No entanto, se os resultados não estiverem de acordo com isso, você precisa entrar em contato com seu ISP e garantir uma internet rápida.

Correção 3: verifique o status do Xbox Live

Se o teste de rede retornar resultados positivos, é possível que o status do Xbox live esteja inativo. Os servidores Xbox podem ser verificados em sua página de status do Xbox Live dedicada e não em qualquer outro site.

O Xbox Live é o serviço fornecido pela Microsoft que permite que os jogadores se conectem e joguem. Além disso, ele não apenas permite que você jogue, mas também transmita conteúdo usando outros serviços, como Hulu e Netflix.

Consequentemente, se houver um problema com o Xbox Live, você não poderá desfrutar dos serviços tão naturalmente quanto poderia e também enfrentará códigos de erro como 0x80832003. Vá para a página de status do Xbox Live e verifique se você pode ver uma marca verde em todos os serviços.

Se você perceber que nem tudo parece verde, terá que esperar algum tempo até que a Microsoft corrija o problema. Se você perceber que tudo está perfeito aqui, passe para a próxima correção.

Correção 4: faça um ciclo de energia

O ciclo de energia geralmente resolve muitos problemas quando se trata de consoles Xbox. Além disso, Power Cycling seu Xbox significa remover toda a carga residual que está causando problemas de eletricidade estática e causando interferência com os outros dispositivos eletrônicos sob ele.

Além disso, os ciclos de energia liberam os componentes da Internet da corrente residual que causa muitos problemas. Agora, siga estas etapas para fazer um ciclo de energia:

Desligue o console Xbox pressionando o botão X no console até ouvir um bipe. Retire todos os cabos de alimentação, bem como os cabos de internet. Pressione e segure o botão X novamente por cerca de 1 minuto. Agora conecte novamente todos os cabos e conecte os cabos da Internet.

É isso. Agora você não deve obter o código de erro 0x80832003 em seu console Xbox.

Correção 5: confirme a segurança da conta da Microsoft

Embora o código de erro 0x80832003 ocorra durante os jogos e interrompa o jogo abruptamente, se você encontrar esse problema ao entrar na sua conta da Microsoft, é possível que seja necessário confirmar novamente as informações de segurança da sua conta da Microsoft.

Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Entre na sua conta da Microsoft. Mover para o página de segurança. Verifique todas as informações, incluindo seu e-mail, perguntas de segurança e data de nascimento.

Se tudo estiver certo, você precisa fazer login novamente para que a autenticação de 2 fatores possa ser ativada e livrá-lo do erro 0x80832003.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o código de erro do Xbox 0x80832003. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo. Você também pode abrir um ticket no Suporte do Xbox se precisar de mais assistência.

