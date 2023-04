As 6 principais maneiras de corrigir a localização ao vivo do Telegram não atualizando no iPhone/Android

Com bilhões de downloads, o Telegram é um dos melhores aplicativos de mensagens. O Telegram está sempre adicionando muitos recursos para os usuários para torná-lo mais fácil para eles. O aplicativo possui muitos recursos que tornam o aplicativo mais suave e melhor para os usuários. Um deles é o Telegram Live Location. É um dos melhores recursos que permite compartilhar a localização ao vivo com outro usuário. Você pode compartilhar facilmente o local ao vivo com amigos, parentes e outros.

No entanto, os usuários que compartilharam o Telegram Live Location relataram que ele não está atualizando no iPhone e no Android. Isso está causando problemas, pois eles não podem ver os locais ao vivo. Estamos aqui com o guia onde listaremos os métodos pelos quais você pode corrigir o problema com o Telegram Live Location. Então, vamos começar com ele.

Consertar localização ao vivo do Telegram não atualizando no iPhone e Android

Existem muitos aplicativos de mensagens que funcionam muito bem no Android e no iPhone. O Telegram também é considerado um dos melhores aplicativos para enviar mensagens e ficar conectado com seus entes queridos. No entanto, como o aplicativo está ficando maior, é provável que você enfrente vários bugs com ele. Os desenvolvedores garantem que os usuários não tenham que enfrentar nenhum problema, mas ainda assim, alguns problemas podem ocorrer com os usuários com base em diferentes aspectos.

Os usuários relataram que o Telegram Live Location não está atualizando no iPhone e no Android. Há uma série de razões que estão disponíveis para a causa do problema. Para ajudá-lo a corrigir o problema de atualização do Telegram Live Location, listaremos alguns métodos simples que você pode seguir facilmente. Abaixo, nós os listamos, verifique-os se quiser resolver o problema do Telegram Live Location Not Updating on iPhone and Android.

Verifique a conexão com a Internet

Para compartilhar a localização ao vivo no Telegram, sua conexão com a Internet é a primeira coisa que você deve garantir que funcione corretamente. Sem uma conexão com a Internet, o Telegram Live Location não será atualizado, mesmo que você o tenha compartilhado com alguém.

O Live Location requer uma conexão de internet estável de alta velocidade, pois precisa atualizar continuamente sua localização em segundo plano e, em seguida, compartilhar as coordenadas alterando a localização para a pessoa que você compartilhou.

Para garantir que isso aconteça adequadamente, você deve verificar a conexão com a Internet que está usando, se está fornecendo velocidade de Internet adequada ou não. Fizemos este guia para você, através do qual você pode aprender sobre as ferramentas para verificar a velocidade da conexão à Internet.

Verifique o acesso ao local

Outra coisa importante que é necessária para compartilhar a localização com sua família, amigos e parentes é dar acesso ao Telegram com Live Location. As novas atualizações do Android trouxeram o recurso onde você deve escolher a permissão que deseja dar aos aplicativos. Portanto, se você não deu permissão ao Telegram com a localização, é provável que a localização não seja atualizada.

Você deve verificar a permissão do Telegram no seu iPhone e Android para evitar tais problemas. Além disso, se você descobriu que o Telegram não tem permissão de localização, selecione-o e clique em Permitir o tempo todo. Você pode alterar essa configuração quando não estiver compartilhando o local com outros usuários.

Verifique a otimização da bateria

O Android e os iPhones vêm com um recurso que otimiza a bateria. Com esse recurso, os aplicativos são impedidos de serem usados ​​em segundo plano. Se estiver “Ativado” no seu dispositivo, há chances de impedir que o Telegram seja executado em segundo plano. Portanto, sugerimos que você verifique se a otimização da bateria está ativada. Se estiver ativado, você deve desativá-lo ou remover o aplicativo da otimização da bateria.

Não feche o Telegram de aplicativos em segundo plano

Muitos usuários fecham todos os aplicativos que estão sendo executados em segundo plano. Mas se você estiver compartilhando o local ao vivo pelo Telegram, certifique-se de não fechá-lo. Isso ocorre porque o Telegram requer execução em segundo plano para atualizar o local ao vivo regularmente e no prazo. Portanto, requer que você execute todos os seus serviços em segundo plano, mas como você fechou o aplicativo, há chances de que a localização ao vivo não seja atualizada. Portanto, sempre que você compartilhar o Telegram Live Location, certifique-se de não ter fechado o aplicativo.

Ativar uso irrestrito de dados

Se você restringiu o uso de dados dos dados móveis, também pode estar causando problemas de não atualização do Live Location no Telegram. Verifique se os dados restritos estão ativados. Você deve desativar o uso restrito de dados se estiver ativado no seu Android e iPhone. Depois de fazer isso, verifique se o Telegram Live Location está atualizando.

Os desenvolvedores do Telegram estão tentando tornar o aplicativo o melhor para os usuários em todos os aspectos. Há chances de que os desenvolvedores saibam sobre os problemas de atualização do Telegram Live Location e começaram a trabalhar para corrigi-lo. Quando os desenvolvedores corrigirem o problema, eles lançarão em breve uma atualização para resolver o problema para os usuários. Sugerimos que você continue verificando as atualizações na Play Store para o Telegram. Se você encontrar alguma atualização disponível para o Telegram, baixe-a.

Empacotando

Muitos usuários do Telegram que compartilharam o Live Location com seus amigos ou familiares relataram que não estava atualizando. Devido ao problema, eles não conseguiram compartilhar o local e estavam procurando guias para corrigi-lo. Neste guia, listamos os métodos para corrigir o problema.

Existem muitos motivos disponíveis pelos quais você pode enfrentar o problema de não atualização do local ao vivo do Telegram, por isso listamos as diferentes maneiras de corrigi-los. Esperamos que o ajude a resolver o problema. Se você corrigiu o problema de alguma outra maneira, compartilhe-o conosco na seção de comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: