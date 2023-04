As 6 principais maneiras de corrigir o Steam Workshop não baixando mods (2023)

Anteriormente, quando os jogos eram lançados, a comunidade de modding muitas vezes tinha dificuldade em descobrir como modificar um novo jogo. No entanto, com o passar do tempo, o Steam reconheceu a importância do modding. O Steam também entendeu que a comunidade de modding era enorme e constituída por cerca de 50% ou mais dos jogadores que desejavam recursos adicionais que não estavam disponíveis de outra forma. Como resultado, a Steam teve a ideia do Steam Workshop. Mas o que acontece quando o Steam workshop não está baixando mods?

Enquanto o Steam Workshop desfrutava de sua popularidade entre modders e jogadores, de repente, novos problemas começaram a aparecer. Um desses problemas peculiares era o Steam Workshop não baixar. Quando o Steam Workshop não está baixando, os modders não podem fazer o que fazem de melhor. Da mesma forma, os jogadores não podem baixar os mods.

Por que o Steam Workshop não está baixando?

O Steam Working não está baixando, provavelmente devido a uma conexão de internet lenta. Além disso, é possível que os mods mais antigos tenham corrompido e não estejam permitindo que você baixe os mods mais recentes.

Há também uma pequena possibilidade de que o jogo para o qual você está tentando baixar mods não os suporte. Nesse caso, você não verá a guia Oficina. Portanto, tenha isso em mente. Vimos que remover mods corrompidos e limpar o cache de download ajuda bastante nessas situações. Bem, sem perder mais tempo, vamos começar a consertar o Steam Workshop que não está baixando.

Como corrigir Steam Workshop não baixando mods 2023

Aqui listamos as 6 principais maneiras que podem potencialmente corrigir o problema do Steam Workshop que não está baixando mods. Recomendamos que você faça todas as correções na ordem em que são mencionadas.

Correção 1: verifique sua conexão com a Internet

Às vezes, a internet é tudo o que você tem para culpar. Se a sua conexão com a Internet não for estável e rápida o suficiente, o Steam Workshop não será baixado. O Steam Workshop usa uma quantidade considerável de dados e requer pelo menos 7 Mbps de velocidade para funcionar corretamente.

Existem alguns sites que ajudam você a verificar a velocidade da sua internet. Os mais populares entre eles são SpeedTest e Fast.com. Você pode verificar esses dois sites para saber mais sobre a velocidade da sua Internet. Se você perceber que a velocidade está lenta, tente se aproximar do roteador ou usar uma conexão de internet com fio.

Se você acha que a velocidade não está aumentando, consulte nosso artigo para aumentar a velocidade da Internet no Windows.

Correção 2: você está usando o Steam Beta

Se você já se inscreveu no Steam Beta, você precisa deixar isso e baixar novamente a versão estável do Steam. Se você já estiver usando a versão Beta, certifique-se de removê-la completamente do seu sistema e, em seguida, comece com a instalação da versão estável.

A versão beta do Steam é apenas para fins de teste e não para uso real e funcional porque há muitos problemas que ocorrem com a versão beta. Portanto, se você tiver o Steam Beta, remova-o e instale a versão estável normal do Steam para se livrar dos erros.

Correção 3: verifique o firewall do seu PC

Às vezes, o firewall do seu PC não permite que você baixe o que deseja. Isso inclui o Steam Workshop. Embora se você já tiver o Steam instalado, isso pode ser uma situação rara. No entanto, existem maneiras de contornar isso. Aqui estão as etapas para adicionar uma exceção em seu firewall.

Clique no Começar botão e procure por Segurança. Abrir Segurança do Windows e clique em Firewall do painel esquerdo. Clique em Permitir um aplicativo através do firewall. Clique em Mudar Configurações e então Adicionar outro aplicativo. Procurar Vapor e Adicionar à lista. Certifique-se de marcar tanto privado quanto público. Salvar as mudanças.

Depois que o Steam for adicionado à lista de exceções do firewall, você não terá problemas para baixar os mods do Steam workshop. No entanto, se isso não ajudar, passe para a próxima correção.

Correção 4: Use o modo Big Picture

Alguns especialistas sugeriram que o não download do Steam Workshop geralmente é uma exibição que pode ser corrigida usando o modo Big Picture. Ainda não experimentamos, mas se você quiser verificar você mesmo, pode tentar. Curiosamente, ativar o modo de imagem no Steam é mais fácil do que você pensa.

Abra o Steam e clique no botão ao lado do botão minimizar que se parece com o Zoom. Depois de concluído, seu aplicativo Steam irá para o Big Picture Mod. Agora tente baixar um mod ou qualquer coisa e verifique se o problema persiste.

Correção 5: Excluir Mods Corrompidos

Se você usa o Steam Workshop há muito tempo, mas de repente percebe que não consegue usar o Steam Workshop e os downloads não estão funcionando, é possível que os mods existentes tenham sido corrompidos. Como resultado, agora é hora de limpar ou excluir esses mods e começar de novo. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Feche o Steam completamente. Agora, abra o Gerenciador de tarefas e clique com o botão direito do mouse no Steam e clique em Finalizar tarefa. Abra Este PC ou o File Explorer e vá para este local: C:\Arquivos de Programas (x86)\Steam\steamapps\common\*GTA*\!Workshop (GTA é apenas para referência. Substitua pelo nome do seu jogo) Clique na guia Exibir e marque Exibir itens ocultos. Agora tente abrir um mod instalado clicando duas vezes nele. Se você ver o Localização não disponível mensagem de erro, é certo que os mods estão corrompidos. Tente abrir cada um deles e continue excluindo-os. Quando terminar, reinicie o seu PC. Abra o Steam e tente baixar mods agora.

Desta vez deve funcionar. Há uma chance muito pequena de que essa correção não esteja ajudando. Caso isso aconteça, tente novamente e verifique se você os excluiu com precisão. Se isso não estiver ajudando, a última correção irá ajudá-lo com certeza.

Correção 6: limpe o cache de download

Assim como os mods podem ficar corrompidos com o tempo, o Download Cache não é diferente. Às vezes, até o cache de download fica corrompido, fazendo com que o Steam Workshop pare de funcionar ou não permita que você baixe mais mods. Se for esse o caso, siga estas etapas para limpar o cache de download:

Vapor aberto. Agora, na barra superior, clique em Vapor. A seguir, clique em Configurações. De Configurações menu, clique no Transferências aba. Agora, no painel do lado direito, clique em Limpar cache de download. Você pode encontrá-lo na parte inferior da tela. Clique em Sim para confirmar a seleção. Agora, você terá que fazer login novamente no Steam. Faça o login e tente baixar qualquer mod.

Agora seu problema deve ser corrigido de uma vez por todas. Embora muito raro, se você ainda estiver enfrentando o problema, uma reinstalação limpa é tudo o que é necessário. Remova o Steam completamente e instale-o. Dependendo da sua escolha, se você tiver dados ilimitados, poderá remover os jogos e mods também antes de instalar o novo Steam.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar se o Steam Workshop não estiver baixando mods. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema ou dúvida, não deixe de comentar abaixo.

