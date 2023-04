As 6 principais soluções para corrigir o Amazon Fire TV continua reiniciando [2023]

Com o Fire TV, você pode transmitir seus programas, filmes e vídeos favoritos diretamente para sua TV. No entanto, os usuários estão relatando problemas frustrantes de reinicialização com suas Fire TVs. Além de superaquecimento, software desatualizado e problemas de hardware, esse problema também pode ser causado por vários outros fatores. Neste artigo, discutiremos como corrigir o problema de reinicialização do Fire TV e as etapas que você pode seguir para evitar que isso aconteça novamente.

Possíveis causas do problema de reinicialização do Fire TV

É importante entender os motivos pelos quais sua Fire TV continua reiniciando antes de passarmos para as soluções. Aqui estão algumas causas possíveis:

Superaquecimento: O superaquecimento pode fazer com que sua Fire TV reinicie repetidamente. Para evitar danos, o dispositivo desliga automaticamente quando superaquece. Software desatualizado: Sua Fire TV pode funcionar mal e continuar reiniciando se o software não for atualizado por muito tempo. Problemas de hardware: As TVs Fire podem reiniciar consistentemente danificadas ou com mau funcionamento se tiverem um problema de hardware. Fonte de energia: Se a sua Fire TV continuar reiniciando, o problema pode ser devido a uma fonte de alimentação insuficiente ou instável.

Corrigir o problema de reinicialização do Amazon Fire TV

Portanto, aqui estão algumas correções que podem resolver se a Fire TV continuar reiniciando:

Solução 1: reinicie sua Fire TV

Reiniciar o dispositivo é a melhor solução para corrigir o problema de reinicialização do Fire TV. Aqui estão os passos a seguir:

Certifique-se de manter pressionado o “Selecionar” e a “A pausa” botões no controle remoto Fire TV por cinco segundos. Ele reiniciará automaticamente sua Fire TV. Você deve esperar até que o dispositivo inicialize e verifique se o problema foi resolvido.

Passe para a próxima solução se o problema persistir.

Solução 2: verifique a fonte de alimentação da sua Fire TV

Anteriormente, mencionamos que uma fonte de alimentação instável ou insuficiente pode resultar na reinicialização repetida da Fire TV. Certifique-se de que sua Fire TV receba energia suficiente e que não haja flutuações de energia ou quedas de tensão em sua área. Além disso, verifique se o cabo de alimentação está conectado com segurança ao dispositivo e à tomada.

Solução 3: redefinir sua Fire TV

Redefinir sua Fire TV para as configurações de fábrica pode ser necessário se o problema persistir. Se você redefinir seu dispositivo, todas as suas configurações e dados serão apagados, portanto, certifique-se de fazer um backup de seus dados antes de fazer isso. Siga estas diretrizes para redefinir sua Fire TV:

Na sua Fire TV, vá para “Configurações.” Clique em “Dispositivos e Software.” Redefinir para os padrões de fábrica.” Para redefinir seu dispositivo para os padrões de fábrica, role para baixo e selecione “.” Siga as instruções na tela para redefinir sua Fire TV. Depois de redefinir sua Fire TV, verifique se o problema de reinicialização foi resolvido.

É possível que sua Fire TV continue reiniciando devido a um software desatualizado. Sua Fire TV deve estar executando a versão mais recente do software. Você pode verificar se há atualizações de software seguindo estas etapas:

Na sua Fire TV, vá para “Configurações.” Clique em “Dispositivos e Software.” Verifique se há atualizações do sistema.” Em seguida, selecione “.” Se houver uma atualização de software disponível, baixe-a e instale-a. Após instalar a atualização, reinicie sua Fire TV e verifique se o problema foi resolvido.

Solução 5: limpe sua TV Fire

É possível que sua Fire TV reinicie repetidamente devido ao superaquecimento. Certifique-se de que sua Fire TV esteja limpa e livre de poeira e detritos. Você pode usar um pano macio para limpar o dispositivo e as saídas de ar. Para evitar o superaquecimento, mova sua Fire TV para uma área bem ventilada se ela for colocada em um espaço fechado.

É hora de entrar em contato com o suporte da Amazon para obter mais assistência, caso nenhuma das soluções acima funcione. É possível que haja um problema de hardware com sua Fire TV que exija ajuda profissional. Você pode contatá-los usando o site da Amazon ou por telefone para obter assistência na solução de problemas.

Medidas preventivas

Há algumas coisas que você pode fazer para evitar que o problema de reinicialização do Fire TV ocorra novamente no futuro:

Mantenha sua Fire TV atualizada: Para evitar problemas relacionados ao software, verifique se a Fire TV está executando a versão mais recente do software. Garanta uma ventilação adequada: Para evitar superaquecimento, mantenha sua Fire TV em uma área bem ventilada. Use um protetor contra surtos: Um protetor contra sobretensão protege sua Fire TV contra flutuações de energia e quedas de tensão. Limpe sua Fire TV regularmente: Para evitar o acúmulo de poeira e detritos, limpe regularmente sua Fire TV.

Conclusão

Se a sua Fire TV continuar reiniciando, você pode ficar frustrado, mas essas soluções podem ajudá-lo a corrigir o problema e evitar que aconteça novamente. Você deve sempre garantir que sua Fire TV esteja atualizada, limpa e bem ventilada para que você não tenha problemas. Como alternativa, entre em contato com o suporte da Amazon se continuar tendo problemas. Portanto, é tudo o que temos para você sobre como corrigir o problema de reinicialização do Fire TV. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

LEIA TAMBÉM: