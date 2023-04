As 7 principais maneiras de corrigir problemas para mostrar os detalhes dessa vantagem

Esperamos que todos saibam que os jogadores podem reivindicar a vantagem por obter diferentes recompensas do Xbox. A vantagem é dada para aqueles que compraram o Xbox Game Pass. Se você não estiver inscrito no Game Pass, não poderá obter o Perk. Os jogadores com o Xbox Game Pass tentando reivindicar a vantagem ou visualizar seus detalhes estão recebendo uma mensagem de erro: “Estamos tendo problemas para mostrar os detalhes desta vantagem”.

Devido à mensagem de erro, os jogadores estão confusos sobre por que não podem ver os detalhes das vantagens e reivindicá-las. Estamos aqui com um guia para compartilhar como resolver o problema que você está enfrentando com sua conta do Xbox. Certifique-se de implementar as etapas listadas no guia para resolver o problema.

Consertar Desculpe, estamos tendo problemas para mostrar os detalhes desta vantagem no aplicativo Xbox

Você não precisa se preocupar com o problema que está enfrentando com a conta do Xbox. Este não é um problema muito grande. Muitos usuários também estavam recebendo a mesma mensagem de erro. Eles relataram que estava ocorrendo devido a problemas de software que podem ser corrigidos facilmente. Também listamos os métodos para ajudá-lo a resolver o problema.

Altere o local e a idade da sua conta

Os jogos desenvolvidos no Xbox são restritos para diferentes idades. Se a conta pela qual você está jogando não atender aos requisitos de idade, você não poderá ver os detalhes das vantagens. Cada vantagem tem suas próprias restrições de idade; você provavelmente terá o problema se sua idade for menor do que a recomendada.

Queremos compartilhar com você que o local de onde você está jogando também é importante para visualizar os detalhes das vantagens. As vantagens são desenvolvidas para países selecionados com diferentes significados com base na localização. Sugerimos que você verifique o local e a idade que definiu na conta. Além disso, compare-o com o local sugerido e a idade do privilégio. Você pode alterá-lo na conta para corrigir esse problema. Abaixo listamos as etapas, verifique-as.

Abra o Conta Microsoft no seu navegador.

no seu navegador. Clique no suas informações Opção.

Opção. Sob Informações do perfil selecione Editar informações do perfil .

selecione . Agora, verifique a conta para obter acesso total.

Depois disso, você pode alterar o data de nascimento e localização da conta. É isso.

Use a VPN

Muitos jogadores que estão enfrentando os problemas são sugeridos que devem usar a VPN com as diferentes regiões para evitar que o problema ocorra. Isso ocorre porque os desenvolvedores desenvolveram vantagens diferentes para países diferentes. Se você estiver acessando as vantagens de diferentes países, provavelmente enfrentará esse problema. Sugerimos que você use a VPN para verificar se o problema foi resolvido. Isso ajudou a resolver o problema para muitos usuários.

Alterar idioma e configurações regionais

As configurações de idioma e região do sistema que você está usando também podem entrar em conflito com as vantagens dos aplicativos do Xbox. Cada benefício tem seu próprio significado e é desenvolvido apenas para países selecionados com idiomas selecionados. Sugerimos que você altere o idioma do seu sistema para verificar se o problema foi resolvido. Abaixo, listamos as etapas para alterar o idioma e a região.

Imprensa Windows + X Chave.

Chave. Selecione Configurações .

. Depois disso, selecione Hora e Idioma.

Agora, toque Idioma e região .

. Depois disso, altere o idioma e a região de acordo com o idioma e a região suportados pelo privilégio.

Redefinir o aplicativo

Você pode tentar redefinir o aplicativo no sistema que está usando para resolver o problema. Isso ajudou muitos usuários a resolver o problema. Tente fazer isso em seu sistema com as etapas listadas abaixo.

Abrir Configurações .

. Navegar para Aplicativo -> Aplicativos instalados .

-> . Procure o aplicativo.

Selecione os três pontos ícone.

ícone. Clique em Modificar.

Role para baixo e selecione o Reiniciar opção.

Limpar cache de aplicativos da Microsoft Store

Você também pode tentar limpar o cache do Microsoft App para resolver o problema. Há chances de você não conseguir visualizar os detalhes das vantagens devido a algum problema no arquivo de cache. Você pode facilmente tentar resolver esse problema limpando os arquivos de cache. Os arquivos de cache ajudam a aumentar o desempenho do aplicativo para que os usuários não precisem esperar mais. Listamos as etapas que você precisará seguir para limpar o cache da Microsoft Store.

Abra o Menu Iniciar e pesquise wsreset.exe.

Selecione o arquivo e aguarde até que o processo seja concluído.

Após a conclusão do processo, a loja será aberta novamente. É isso.

Se você não atualizou o Xbox para sua versão mais recente, pode ocorrer o problema de não visualizar os detalhes do privilégio. É porque os detalhes das vantagens continuam sendo atualizados junto com o aplicativo. Os jogadores que não atualizaram o aplicativo Xbox para a versão mais recente provavelmente enfrentarão o problema. Acesse a Microsoft Store e verifique as atualizações no Xbox. Se houver novas atualizações disponíveis, baixe-as. Depois que o aplicativo for atualizado, abra as vantagens e veja seus detalhes. É provável que o problema seja resolvido.

Você deve usar a versão mais recente do Windows para usar o aplicativo Xbox. Para executar qualquer aplicativo sem problemas no sistema, você deve atualizar regularmente o Windows. Se você adiou alguma atualização do Windows, sugerimos baixá-la. Depois de baixar a atualização no sistema, verifique se o problema foi resolvido.

Empacotando

Muitos usuários que tentaram visualizar os detalhes das vantagens no jogo receberam a mensagem de erro. Neste guia, listamos os métodos para resolver o problema. Junto com ele, também listamos os motivos da causa do problema, por meio dos quais você poderá analisar a causa do problema. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver o problema.

