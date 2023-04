As 8 principais maneiras de corrigir o erro de desenvolvedor 6146 no COD Modern Warfare 2

Guerra Moderna 2 é um jogo popular com a melhor experiência de batalha em primeira pessoa. O jogo ainda não pode ser executado no sistema dos usuários, mesmo após anos de lançamento. Muitos usuários relataram erros com o jogo. Os jogadores agora estão relatando o Modern Warfare 2 Erro de desenvolvedor 6146que está sendo causado devido a problemas no servidor.

Ainda assim, a empresa não consegue lidar com o tráfego que está sendo recebido de jogadores de todo o mundo. Estamos explicando como resolver o Modern Warfare 2 Dev Error 6146. Esperamos que este guia o ajude a resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

Como consertar Modern Warfare 2 Erro de desenvolvedor 6146

Os usuários estão ansiosos para verificar como resolver o Modern Warfare 2 Erro de desenvolvedor 6146. Estamos aqui com como você será capaz de resolver o problema.

Verifique o status do servidor

A primeira coisa que sugerimos é verificar o status do servidor do jogo. É importante fazer isso porque o principal motivo do problema são os problemas do servidor. Portanto, se houver algum problema no servidor com o jogo, os jogadores não poderão jogar.

Também há chances de que os desenvolvedores do jogo estejam adicionando mais servidores ou fazendo alguma manutenção, devido ao qual o problema está ocorrendo com você. Os jogadores que desejam verificar o status do servidor devem visitar o site oficial do jogo ou a página de mídia social. Eles certamente irão atualizá-lo sobre o status do servidor do jogo lá.

Verifique a conexão com a Internet

A próxima razão pela qual o problema pode estar ocorrendo no sistema é sua conexão com a Internet. O jogo precisa de uma conexão de internet de alta velocidade para funcionar corretamente. Se o seu WiFi ou rede com a qual você está conectado não fornecer uma conexão de internet estável de alta velocidade, o erro dev continuará ocorrendo. Portanto, sugerimos que você verifique se a internet que você usa é estável. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda do testador de velocidade da Internet. Você pode verificar este guia para saber mais sobre isso.

Execute o jogo como administrador

O jogo pode não estar funcionando corretamente se não estiver obtendo permissão suficiente para ser executado corretamente. Às vezes pode acontecer devido a várias razões. No entanto, você pode verificar facilmente se essa é a causa do problema ou não. Para verificar se esta é a causa do problema ou não, você deve iniciar o jogo no modo administrador. Se começar a funcionar corretamente depois de fazer isso, a causa do problema são permissões insuficientes. Você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo de aplicativo do jogo.

do jogo. Selecione Executar como administrador.

Dê a permissão e aguarde o jogo começar.

Se o jogo começar a funcionar corretamente depois de fazer isso, você precisará fazer essa configuração permanentemente. Você pode fazer isso seguindo as etapas listadas abaixo.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo de aplicativo do jogo.

Selecione Propriedades .

. Vou ao Guia de compatibilidade .

. Selecione Execute este programa como administrador.

Clique no OK botão para salvar as alterações.

botão para salvar as alterações. Agora, você não precisa seguir o procedimento inicial para iniciar o jogo novamente.

Reinicie o sistema

Você também pode tentar reiniciar o sistema para resolver o erro dev. O problema também pode ocorrer devido a pequenos bugs que podem estar no sistema. Nesse caso, você pode tentar reiniciar o sistema para verificar se funciona. Depois de reiniciar o sistema, todos os arquivos serão iniciados corretamente, então há chances de que o problema seja resolvido depois disso.

Desativar o Firewall do Windows

Para quem não sabe, o Dev Error 6146 está ocorrendo devido a problemas no servidor e problemas de conectividade. A razão por trás dos problemas de conectividade pode ser o Firewall do Windows. O Firewall é pré-instalado em nosso sistema para protegê-lo de ameaças externas. Se o Firewall detectou alguma resposta maliciosa dos servidores do jogo, há uma chance de que o Firewall o tenha bloqueado.

Acontece se o Firewall suspeitar de algum aplicativo ou jogo. Devido a isso, o aplicativo ou jogo para de funcionar, pois não pode receber nenhuma resposta; assim, você está enfrentando o problema. Sugerimos que os jogadores tentem desabilitar o Firewall para verificar se resolve o problema. Você deve seguir as etapas listadas neste guia para desativar o Firewall.

Verifique os arquivos do jogo

Você também pode tentar verificar os arquivos do jogo no sistema para verificar se está instalado corretamente. Às vezes, os arquivos do jogo não são instalados corretamente devido a algumas interrupções no sistema, devido às quais você pode estar enfrentando o problema. No entanto, você não precisa se preocupar neste caso, pois o iniciador do jogo possui o recurso Verificar a integridade dos arquivos do jogo para verificar os arquivos do jogo e reparar se houver algum arquivo corrompido ou ausente. Também estamos sugerindo que você o use. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Iniciador de jogo .

. Selecione Opção de biblioteca .

. Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Propriedades e vá para Ficheiros locais .

e vá para . Selecione Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

O iniciador começará a verificar os arquivos do jogo. Levará cerca de meia hora ou levará, dependendo do tamanho do jogo.

Depois de concluído, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Os desenvolvedores estão trabalhando continuamente no lançamento de novas atualizações para tornar o jogo mais suave. Milhares de jogadores relataram o Modern Warfare 2 Dev Error, então os desenvolvedores podem ter começado a trabalhar para resolver o problema. Sugerimos que os jogadores continuem verificando as últimas atualizações do jogo para evitar tais problemas em nosso sistema.

Usar as janelas mais recentes

É importante usar as janelas mais recentes para executar qualquer aplicativo ou jogo no sistema sem problemas. Se você não baixou a versão mais recente do Windows no seu PC, o problema pode ser devido a isso. Sugerimos que você baixe as atualizações mais recentes do Windows em seu PC, se estiverem disponíveis. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido.

Empacotando

Milhões de jogadores estão jogando ativamente o jogo Modern Warfare 2. Alguns jogadores estavam enfrentando um problema com o jogo, então procuraram guias para resolver o problema. Neste guia, compartilhamos todas as maneiras importantes de resolver o problema no sistema. Esperamos que isso funcione para resolver o problema que você tem.

