As 8 principais maneiras de corrigir problemas de queda de FPS de Ravenswatch [2023]

Os jogadores que começaram a jogar o jogo Ravenswatch relataram o problema de queda de FPS. Para quem não sabe, Ravenswatch é um jogo de ação roguelike desenvolvido pela Passtech Games. O jogo foi lançado para jogadores recentemente na loja de jogos.

Milhares de jogadores baixaram o jogo e mostraram grande interação com ele. No entanto, como o jogo foi lançado para jogadores recentemente, há chances de que alguns usuários enfrentem problemas com ele. O Ravenswatch FPS Drop Issue é uma das consultas mais pesquisadas dos jogadores que começaram a jogar.

Não é um grande problema com o qual os jogadores devam se preocupar. Listaremos as maneiras que você pode seguir para corrigir o problema do Ravenswatch FPS Drop. Portanto, sem mais delongas, vamos começar com o guia para aprender sobre os métodos para corrigir o problema de queda do Ravenswatch FPS.

Por que estou enfrentando o problema de queda do Ravenswatch FPS?

Muitos usuários estão confusos sobre por que estão enfrentando os problemas de queda de FPS, mesmo que o jogo não seja muito pesado e volumoso. Para ajudá-lo a entender o problema de queda do Ravenswatch FPS, listaremos os possíveis motivos pelos quais você pode enfrentar o problema. Portanto, confira-os abaixo.

Existem alguns problemas no arquivo de instalação.

Seu sistema não possui os requisitos mínimos de sistema para rodar o jogo.

Você não atualizou o driver gráfico em seu Windows.

O firewall ou antivírus do Windows disponível em seu sistema está causando problemas.

O problema de queda de FPS pode estar ocorrendo devido a bugs dos jogos.

Como corrigir o problema de queda de FPS de Ravenswatch

Aqui estão as maneiras que você pode seguir para resolver o problema do Ravenswatch FPS Drop em seu sistema.

Verifique os requisitos do sistema

A primeira coisa pela qual você pode estar recebendo o problema de queda de FPS pode ser o seu sistema. Há chances de que os requisitos de sistema do seu PC não sejam suficientes para executar o jogo. Além disso, se você baixou e instalou o jogo da loja sem verificar os requisitos do sistema, sugerimos que verifique os requisitos do sistema para evitar a implementação dos métodos listados abaixo. Muitos usuários que enfrentaram o problema relataram que seu sistema não era compatível com a execução correta do jogo. Listamos os requisitos do sistema para o Ravenswatch abaixo, verifique-os.

Requisitos Mínimos do Sistema

DirectX: Versão 12

Versão 12 Gráficos: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 – (2048 MB)

GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 – (2048 MB) Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM SO: Windows 10 x64 (versão 1909 ou mais recente)

Windows 10 x64 (versão 1909 ou mais recente) Processador: Intel Core i5-4670K (4 * 3400) / AMD FX-8350 (4 * 4000)

Intel Core i5-4670K (4 * 3400) / AMD FX-8350 (4 * 4000) Armazenar: 3GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

DirectX: Versão 12

Versão 12 Gráficos: GeForce GTX 970 (2048 MB) / Radeon R9 Fury (4096 MB)

GeForce GTX 970 (2048 MB) / Radeon R9 Fury (4096 MB) Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM SO: Windows 10 x64 (versão 1909 ou mais recente)

Windows 10 x64 (versão 1909 ou mais recente) Processador: Intel Core i7-6700K (4 * 4000) / AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500)

Intel Core i7-6700K (4 * 4000) / AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500) Armazenar: 3 GB de espaço disponível

Se o seu sistema tiver os requisitos de sistema mínimos ou recomendados para executar o jogo, mas você ainda estiver recebendo o problema de queda de FPS, sugerimos que atualize os drivers gráficos do seu sistema. Muitos jogadores não atualizam seus drivers no Windows e ficam adiando devido ao processo envolvido.

Assim, sugerimos a todos os jogadores que verifiquem a atualização do driver gráfico para evitar que o problema de queda de FPS aconteça. Você deve seguir as etapas deste guia para atualizar os drivers gráficos. Depois de atualizar seus drivers gráficos, reinicie o sistema e inicie o jogo novamente para verificar se o problema de queda de FPS ainda está presente.

Verifique os arquivos do jogo

Ravenswatch FPS Drop Issue também pode ocorrer no sistema se o jogo não estiver instalado corretamente devido a vários problemas. Muitos casos estão disponíveis quando o jogo não está instalado no sistema devido a problemas de rede, armazenamento ou sistema. No entanto, você não precisa se preocupar com isso, e a maioria das lojas de jogos vem com a capacidade de escanear e verificar se há arquivos de jogos corrompidos. Além disso, eles poderão corrigir e reparar todos esses arquivos. Assim, sugerimos que você verifique a integridade dos arquivos do jogo para evitar tais problemas. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para verificar e reparar os arquivos do jogo.

Abra o Iniciador de jogos Steam .

. Vou ao Biblioteca .

. Agora, selecione o jogo.

Depois disso, clique com o botão direito nele e selecione o Propriedades opção.

nele e selecione o opção. Vou ao Ficheiros locais e selecione Verifique a integridade dos arquivos do jogo na mesma aba.

Aguarde até que o processo seja concluído. Assim que o processo estiver concluído, reinicie o sistema e verifique se o jogo está funcionando corretamente.

Acabar com aplicativos que consomem recursos

Todos sabemos que milhares de aplicativos e processos continuam em execução para garantir que todos os aplicativos sejam executados sem problemas. No entanto, muitos aplicativos e processos são executados desnecessariamente, mesmo que o aplicativo não esteja em execução naquele momento. Assim, neste caso, sugerimos que você acabe com os aplicativos que consomem recursos em seu sistema para corrigir o problema Problema de queda de FPS de Ravenswatch. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para encerrar os aplicativos que consomem recursos.

Abrir Gerenciador de tarefas em seu sistema.

em seu sistema. Vou ao Aba Processos .

. Selecione os Processo/aplicativo executando desnecessariamente e consumindo muitos recursos do seu sistema.

executando desnecessariamente e consumindo muitos recursos do seu sistema. Clique com o botão direito nele e selecione Finalizar tarefa.

Faça isso para todos os aplicativos que consomem recursos. Depois disso, sintonize o jogo e verifique se o problema de queda de FPS ainda está acontecendo.

Verifique as opções de energia

Suas opções de energia que estão sendo usadas no sistema que você está usando também podem causar problemas na execução do jogo. Às vezes, o sistema também altera as opções de energia de acordo com sua necessidade, ou há chances de você ter alterado, por isso está recebendo o problema. É por isso que sugerimos que você verifique as opções de energia nesse momento para garantir que o problema não esteja sendo causado por ela. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para verificar e fazer alterações nas opções de energia.

Abrir Menu Iniciar e pesquisar Configurações de energia e suspensão em seu sistema.

e pesquisar em seu sistema. Clique em Opções de energia e selecione Alta performance ou Melhor performance.

Agora, feche o menu, inicie o jogo e verifique se o jogo está funcionando corretamente ou não. Você também pode alterar as configurações de acordo com sua necessidade.

Desativar temporariamente o firewall e o antivírus do Windows

Muitos usuários relataram que o firewall e o antivírus do Windows em seu sistema estavam causando problemas na execução do jogo, pelo qual estavam recebendo os problemas de queda de FPS do Ravenswatch. Uma das razões por trás disso é que o Firewall e o Antivírus do Windows funcionam como uma parede protetora entre as respostas e o sistema recebido de aplicativos de terceiros.

Se ele encontrou alguma resposta suspeita do servidor do jogo, pode tê-lo bloqueado, devido ao qual o problema do Ravenswatch FPS Drop está ocorrendo no sistema. Portanto, sugerimos que todos os jogadores que enfrentam problemas com o jogo desativem temporariamente o Firewall e o Antivírus do Windows. Você pode verificar este guia para desabilitar o Firewall e o Antivírus do Windows em seu sistema.

Os desenvolvedores do jogo estão constantemente trabalhando para tornar o jogo eficaz para os jogadores. Como os jogadores já relataram o problema aos desenvolvedores, há chances de que eles lancem a atualização para o jogo em breve. Sugerimos que você verifique as atualizações mais recentes disponíveis para o jogo. Se alguma atualização estiver disponível para o jogo, baixe-a e reinicie o sistema para salvar as alterações. Após a conclusão do procedimento, reinicie o jogo.

Se você tentou todos os métodos acima e ainda enfrenta os mesmos problemas em seu sistema durante o jogo, será bom entrar em contato com a equipe de suporte. Eles serão os únicos que podem ajudá-lo com este problema. Há chances de que o problema esteja ocorrendo apenas no seu sistema devido a problemas de código. Portanto, entre em contato com a equipe de suporte. Eles certamente irão ajudá-lo a sair dessa situação.

Conclusão

Ravenswatch é um jogo emocionante que os jogadores começaram a jogar. Alguns usuários que instalaram o jogo em seu sistema relataram os problemas de queda do Ravenswatch FPS. Devido ao problema, eles não puderam jogar sem problemas. Então eles começaram a procurar guias para corrigir o problema. Neste guia, listamos as possíveis maneiras pelas quais você poderá resolver o problema. Experimente-os e deixe-nos saber se você conseguiu resolver o problema em seu sistema.

