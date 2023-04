As 9 principais maneiras de corrigir o código de erro Valorant Van 68 [Connection Error]

Valorant é um jogo online multiplayer muito famoso. Os usuários adoram jogar. O jogo foi lançado há vários usuários. Ainda assim, os jogadores estão enfrentando problemas diferentes com o jogo. Os jogadores que estão jogando relataram que estão recebendo um código de erro Van 68.

A principal razão por trás do código de erro são problemas de servidor ou problemas de conectividade. Os usuários estão frustrados com esse problema. Eles estão procurando várias maneiras de resolver o Valorant Error Code Van 68. Para resolver o problema em seu sistema, consulte este guia e siga as maneiras listadas abaixo.

Como corrigir o código de erro Valorant Van 68

Existem várias maneiras disponíveis para resolver o Valorant Error Code Van 68. Listamos abaixo para você. Verifique-os.

Verifique a sua conexão com a internet

A primeira coisa que você deve tentar fazer para resolver o problema é verificar a conexão com a Internet em seu sistema. O código de erro Valorant Van 68 pode ocorrer se você estiver conectado a uma conexão de internet mais lenta que não está funcionando corretamente. Devido à velocidade de conexão de internet mais lenta, você não pode jogar o jogo corretamente, pois milhares de componentes requerem uma conexão de internet de alta velocidade. Para verificar sua conexão com a Internet no sistema que você está usando, siga as etapas deste guia.

Reinicie o jogo

O Valorant Error Code Van 68 pode estar ocorrendo devido a pequenos bugs, que podem acontecer devido ao não carregamento correto dos processos em segundo plano. Além disso, também há problemas de arquivo de cache que você pode estar enfrentando. Para corrigir o problema, você pode reiniciar o jogo e seus serviços em seu sistema. Você pode reiniciar o jogo diretamente ou fazê-lo com a ajuda do Gerenciador de Tarefas. Para reiniciar o jogo com a ajuda do gerenciador de tarefas, você deve seguir os passos listados abaixo.

Abra o Gerenciador de tarefas em seu sistema.

em seu sistema. Depois disso, vá para o Aba Processos .

. Selecione a tarefa do jogo.

Clique com o botão direito do mouse no processo e selecione Finalizar tarefa.

Faça isso também para os processos em segundo plano.

Depois disso, tente iniciar o jogo novamente.

Mesmo depois de reiniciar o jogo, você também pode tentar reiniciar o sistema se o problema não for resolvido. Pode haver problemas de arquivo de inicialização com o sistema que você possui. Você pode reiniciar o sistema neste caso para resolver o problema.

Verifique o status do servidor

É importante verificar o status do servidor do jogo e se ele está funcionando bem ou se há algum problema com ele. O Valorant é um jogo famoso que recentemente teve maior tráfego. Se os servidores do jogo estiverem sobrecarregados com usuários, é provável que o erro Van 68 ocorra com você. Sugerimos que você tente verificar o status do servidor do jogo com a ajuda de seu site oficial ou página de mídia social para evitar a implementação das correções listadas. Estamos dizendo isso porque as correções não funcionarão se ocorrerem interrupções ou manutenção do servidor.

Desative o Firewall e Antivírus do Windows

O Valorant Error Code Van 68 está ocorrendo principalmente devido a problemas de conectividade. Se o jogo não conseguir estabelecer conexões adequadas com o servidor do jogo, o problema ocorrerá com você no jogo. Uma das principais razões por trás do jogo não se conectar corretamente com o servidor é o Firewall e Antivírus do Windows.

Se o seu sistema tiver o Firewall e o Antivírus do Windows ativados, eles estarão trabalhando para verificar as respostas dos aplicativos e servidores de jogos. Eles continuarão verificando as respostas para garantir que o sistema não esteja recebendo nenhuma resposta maliciosa. O Firewall e o Antivírus do Windows podem ter impedido o jogo de recebê-lo, então tente desativá-lo para verificar se resolve o problema.

Limpar Cache DNS

As configurações de DNS em seu sistema também podem causar problemas ao conectar o jogo ao servidor. No entanto, você pode tentar liberar o cache DNS em seu sistema para resolver o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para liberar o cache DNS.

Abra o Menu Iniciar .

. Tipo Prompt de comando no campo de pesquisa.

no campo de pesquisa. Clique com o botão direito sobre ele e selecione Executar como administrador .

. Após isso, digite o comando: Ipconfig /flushdns

Aguarde a conclusão da etapa; é isso.

Verifique os arquivos do jogo

Há chances de que os arquivos do jogo instalados em seu sistema possam estar corrompidos ou alguns arquivos possam estar faltando, então você está recebendo a mensagem de erro Van 68. Sugerimos que você tente verificar os arquivos do jogo e reparar os arquivos que não estão instalados corretamente. Você não precisa se preocupar em fazer isso, pois a loja de jogos vem com o recurso de verificação dos arquivos do jogo. Você pode usar esse recurso para resolver qualquer problema com os arquivos do jogo. Para verificar os arquivos do jogo, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o inicializador do jogo.

Selecione Biblioteca .

. Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Propriedades e vá para o Ficheiros locais .

e vá para o . Selecione Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Aguarde até que o processo seja concluído.

O Valorant Error Code Van 68 pode estar ocorrendo devido a alguns bugs que podem estar presentes no código do jogo. Milhares de jogadores do jogo Valorant relataram o problema. Portanto, você deve verificar constantemente as atualizações do jogo, pois os desenvolvedores já podem ter lançado as atualizações. Você deve ir ao inicializador do jogo para verificar as atualizações do jogo.

Tente depois de algum tempo

Os servidores do jogo Valorant podem estar sobrecarregados ou você está tentando jogá-lo durante os horários de pico, então o código de erro Van 68 pode estar chegando. Nesse caso, você pode tentar jogar o jogo depois de algum tempo, pois o problema ocorre devido a problemas no servidor. Assim que o servidor dos jogos estiver acessível e puder lidar com mais usuários, o problema será resolvido.

Se você ainda estiver enfrentando o problema depois de tentar todos os métodos acima, sugerimos que entre em contato com o suporte do jogo. Depois de relatar o problema à equipe de suporte do jogo, eles certamente encontrarão maneiras de resolver o problema. Você pode enviá-los por e-mail sobre o problema que está enfrentando.

Empacotando

Milhares de jogadores foram afetados pelo Código de erro Valorant Van 68 no jogo. Esperamos que, com a ajuda das soluções listadas no guia, você possa resolver o problema no sistema. Tente todas as etapas corretamente para corrigir o Valorant Error Code Van 68.

