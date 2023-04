As aparições de Lizzo e Jack Black em ‘Star Wars’ são vistas como a gota d’água por fãs

Aqui está o acordo … os 2 A-listers apareceram no episódio da semana passada do programa de sucesso Disney + e agitou algumas penas na base de fãs de ‘Guerra nas Estrelas’. Alguns pensaram que a série, e o IP como um todo, havia pulado o tubarão … e que a magia de ‘SW’ havia acabado.

O usuário do Twitter escreve “#StarWars não é mais para nós, nerds. Nós que respeitamos a tradição e choraríamos depois de sermos escalados para um dos filmes ou programas. Star Wars agora é para os garotos populares que riram e cumprimentaram os valentões por enfiando você no seu armário.”

Os pensamentos do fanboy eram bastante divisivo no aplicativo do pássaro, com muitos respondendo ao seu tweet com confusão e choque. Basicamente, eles sentem que ele está exagerando – e que ‘Guerra nas Estrelas’ pode (e deve) ser para todos … não apenas para os moradores de armários dos anos 70 e 80.