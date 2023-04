As comparações entre Kate Middleton e Rose Hanbury estão se espalhando como fogo

Tele implicações de Príncipe William realmente tendo um caso com Rose Hanbury são extremamente semelhantes aos princesa Diana tinha quando ela ainda estava viva. Nesse caso, Kate Middleton faria o papel que do príncipe William mãe tocava e Rose Hanbury tocava Rainha Consorte Camila papel. No entanto, estes são apenas rumores e não há como sabermos a verdade real. Nesse meio tempo, a internet está fazendo o que sabe de melhor e começou a comparar as duas mulheres. Toda essa animosidade é impulsionada pelos tablóides ingleses que sempre se esforçaram para criar histórias sensacionalistas que podem ou não ser verdadeiras.

A suposta amante do príncipe Williams, Rose Hanbury, foi flagrada no funeral da rainha Elizabeth

Algo muito semelhante acontece com o suposto filho amoroso do rei Charles III e da rainha consorte Camilla, que mora na Austrália. Mas esse caso de Rose Hanbury é muito mais profundo porque estamos falando de uma mulher que deveria ser amiga do casal. Os tablóides ingleses foram os primeiros a falar sobre essa história e ofereceram alguns detalhes chocantes da mulher que compareceu à coroação em 6 de maio. Eles revelaram que no Dia dos Namorados, o príncipe William passou um tempo com Rose quando os dois foram vistos desfrutando de um jantar romântico juntos. Essas imagens são de 2019, quando Hanbury trabalhava como modelo na mesma agência de Kate Moss.

Comparações entre Rose Hanbury e Kate Middleton

Os usuários do Twitter foram rápidos em comparar as duas mulheres e alegam que Rose é muito mais estóica do que Kate Middleton. No entanto, a princesa de Gales já foi flagrada em situações tensas e ela se administrou de maneira notável. Um editor do Daily Mail confirmou posteriormente que esses rumores não têm fundamento e são completamente falsos. O suposto desentendimento entre Rose Hanbury e Kate Middleton é uma criação dos tablóides. Infelizmente, rumores como esses tendem a ganhar força com o passar do tempo e são quase impossíveis de desmascarar. As pessoas que investem na vida da Família Real acreditarão em qualquer coisa que aparecer, mesmo que não haja evidências substanciais para corroborar a informação.