As estranhas previsões de Hannah Montana que se tornaram realidade na vida real de Miley Cyrus

Hannah Montana, uma das séries de maior sucesso da Disney, protagonizada por Miley Cyrus, nos mostrou como uma menina de onze anos triunfa no palco, mas para seguir uma vida normal, ela esconde outra identidade sob uma peruca. Sendo ao mesmo tempo uma estrela pop e uma jovem comum com problemas de adolescência.

A série lançada Ciro à fama, que anos depois viveu várias coisas que aconteceram na série, mas de forma pessoal.

Miley e as estranhas coincidências com Hanna Montana

Nas séries, Hannah Montana se apaixona por Jake Ryan, um ator famoso como ela. Na vida real, os fãs comentam que há uma semelhança com a vida de Miley. Ciro se apaixonou por Liam Hemswoth e assim como aconteceu na TV, ambos os relacionamentos terminaram devido a traição e exposição excessiva do casal na mídia.

Hannah teve que interromper sua carreira por um tempo devido a uma cirurgia nas cordas vocais. Miley Cyrus passou por uma cirurgia em 2019 para o mesmo. Algo que não passou despercebido pelos fãs da cantora.

Nas séries, Hannah Montana decidiu contar ao público quem ela realmente era, quando o fez, muitos de seus fãs pararam de apoiá-la e viraram as costas para ela. O mesmo já aconteceu com Miley Cyrus, quando a artista abre o coração e comenta questões pessoais, as pessoas ficam chateadas e recebem muitas críticas.

Finalmente, depois que Hanna Montana termina seu relacionamento com Jack Ryan, ela se apaixona por um guitarrista de sua banda assim como Miley Cyrus fez com Maxx Morando.