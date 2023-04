As estrelas do LIV que participam no Augusta Masters

To ano dele Augusta Mestres é o primeiro que vai coincidir com o VIDA Golfe percorrer.

O VIDA Golfe tour é um curso importante que ainda não havia começado neste ponto no ano passado.

Nacional Augusta não fechou suas portas este ano para aqueles que atenderam aos critérios de elegibilidade, mas deixou em aberto os desenvolvimentos futuros.

O LIV torneio de golfe é um pouco diferente dos outros porque, apesar de pertencer ao Circuito PGA calendário, o organizador do torneio é inteiramente responsável pelos procedimentos.

Com base nos critérios atuais, os 18 jogadores que jogam no LIV poderão participar do lendário campo da Geórgia.

Os 18 jogadores são: Sergio Garcia, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Charl Schwartzel, Bubba Watson, Patrick Reed, Mito Peirera, Joaquin Niemann, Abraham Ancer, Thomas Pieters, Harold Varner III, Jason Kokrak, Kevin Na e Louis Oosthuizen.

O destaque estará na Austrália, Cameron Smithem 2022 tornou-se o primeiro jogador da história a jogar todas as quatro rodadas do Masters com menos de 70 tacadas.

Os regulamentos de elegibilidade podem estar sujeitos a alterações

Apesar das várias isenções, os regulamentos relativos à elegibilidade e participação no torneio resumem-se à questão do ranking mundial.

Serão convidados para o evento os jogadores que, no dia 1º de janeiro, estiverem entre os 50 primeiros e aqueles que na semana anterior ao torneio também estiverem no ‘top 50’.

De qualquer forma, teremos que esperar para saber se algum critério de elegibilidade será alterado daqui para frente.

A imprensa norte-americana cogitou a possibilidade de Nacional Augusta concordando em vetar jogadores que foram suspensos por sua turnê.

Isso ocorreu nos casos de Phil Mickelson, Dustin Johnson, Patrick Reed, Sergio Garcia e Bubba Watson.

Dito isto, uma estrela do golfe e campeão provavelmente nunca ficará de fora do torneio, nunca.