As filmagens nos levam aos bastidores da foto da banheira de hidromassagem da bola de golfe fumegante de Paige Spiranac

EUt é fácil apontar o dedo e chamar Paige Spiranac nomes sem saber exatamente tudo o que se passa nos bastidores. Quando vemos uma de suas fotos de qualquer conjunto que ela faz, muitas vezes perdemos todo o processo que envolve a criação de um conjunto de fotos como esse. Mas muitas vezes há momentos que acontecem nos bastidores que vale a pena compartilhar e OGolfe tem a maneira perfeita de mostrar tudo. Eles escolheram Paige Spiranac para promover sua versão mais recente dessas bolas de golfe, homenageando outra lenda icônica do golfe. Jan Stephenson fez exatamente a mesma sessão de fotos durante os anos 1980 e também causou alvoroço entre seus fãs.

O golfe simplesmente combina maravilhosamente com pessoas bonitas, mas o que Paige fez é algo que não era feito há décadas. Ficar nos bastidores para ver todo o processo dela é algo que você precisa verificar por si mesmo. Isso oferecerá aos fãs e seguidores uma melhor compreensão de quão difícil paige realmente funciona. Não é apenas a aparência que ela tem a oferecer, Spiranac também é um gênio do marketing que adora pensar fora da caixa para criar o melhor conteúdo possível para seus fãs. Tudo o que ela está fazendo enquanto é jovem servirá perfeitamente para o tempo que ela deseja se aposentar e aproveitar os espólios de seu trabalho duro ao longo dos anos.

Isso tem que estar entre os melhores trabalhos de Paige Spiranac

Só de olhar para o nível de produção desta sessão de fotos, já podemos dizer que Paige Spiranac colocou seu coração e alma para torná-la o mais perfeita possível. Além disso, o nível de dedicação de toda a tripulação é inigualável. Ele será considerado uma das melhores promoções de sessões de fotos com tema de golfe de todos os tempos. Aconteceu na mesma época do Masters e chamou mais a atenção do que o torneio em si. O pessoal do LA Golf sabe que Paige Spiranac é um sucesso de bilheteria garantido. Ela merece tudo de bom vindo para ela em um futuro próximo e distante.