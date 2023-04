As fotos do acidente de limpeza de neve de Jeremy Renner são tão retorcidas e chocantes quanto você pensa

Durando o Feriadosator Jeremy Renner quase conheceu seu criador depois de sofrer um terrível acidente com uma máquina de limpar neve. Ele sofreu vários ferimentos com risco de vida, mas só conseguimos algumas fotos do terrível incidente. Com o passar das horas e dos dias, surgiram relatos de que Renner teve que passar por vários procedimentos médicos para salvar sua vida desses ferimentos. Dias depois, descobrimos que Renner estava tentando salvar um de seus familiares de ser atropelado pela máquina. Isso significa Jeremy Renner fez um ato heróico e quase morreu por causa disso.

Felizmente, o ator está agora a recuperar e recentemente contou a sua história através de um documentário onde descreve os momentos depois de tudo o que aconteceu. Renner revelou que na verdade começou a escrever cartas de ultima palavra para sua família porque ele realmente acreditava que morreria disso. Mas a sorte foi generosa com Jeremy Renner e ele está vivo para contar sua história. Como contador de histórias, ele dará a todos os seus seguidores mais e mais detalhes sobre o que aconteceu. Mas há algumas imagens que não são boas para os mais sensíveis. Se você não gosta de assistir coisas que possam perturbá-lo, aconselhamos que você deixe de assistir a todas as imagens.

O sangue de Jeremy Renner está ao lado da máquina de limpar neve

É aqui que fica difícil de engolir porque havia muito sangue nas fotos dos arredores da máquina. Assim que o ator foi levado ao hospital, havia fotos que precisavam ser tiradas como prova do que aconteceu. Mas a foto mais chocante é a de Renner logo após o acidente e já conectado a máquinas que ajudaram a mantê-lo vivo. Ele está inconsciente conectado ao ventilador com vários ferimentos que dificultam seu reconhecimento. Tudo isso agora é passado e Renner vive para ver outro nascer do sol, esperamos que ele tenha uma rápida recuperação.