As ligações entre as carreiras de Brett Favre e Aaron Rodgers continuam com a última mudança dos Jets

Fans foram rápidos em apontar as semelhanças entre as carreiras de Aaron Rodgers e Brett Favre que ficou ainda mais intenso nas últimas semanas.

Com Rodgers tendo agora deixado o Green Bay Packers jogar para o Jatos de Nova Yorkos dois homens agora são ainda mais parecidos do que antes.

O embaladores elaborado Rodgers em 2005 como um novo zagueiro e eles ganharam o jackpot como zagueiro atual, favoritoestava apenas começando a declinar.

Rodgers conseguiu pegar o bastão com perfeição e passou 16 anos de sucesso com os catadores, conquistando um NFL Super Bowl no processo.

Apenas alguns anos depois Rodgers chegou ao embaladores, favorito decidiu buscar um novo desafio e mudou-se para a Jatos Em 2008.

As semelhanças entre favorito e agora com 39 anos Rodgers estão claros para todos verem enquanto o último se prepara para um novo capítulo em Nova York.

A tensa relação entre Aaron Rodgers e Brett Favre

Desde 1992, o embaladores chegaram aos playoffs 22 vezes. Esse foi o ano em que Favre assumiu o cargo de titular do vencedor do Super Bowl Jim McMahon. Favre deu estabilidade ao time até 2008. Nesse período, ele venceu o Super Bowl XXXI e perdeu o Super Bowl XXXII. Ele também quebrou vários recordes estabelecidos por E Marinao melhor em estatísticas até então, e mostrou grande durabilidade, confirmando-se como um dos jogadores mais duros de todos os tempos.

Seu sucessor nasceu e foi criado na Califórnia, mas se adaptou bem à vida na tundra e afins favoritofoi coroado em um Super Bowl, XLV, exceto que liderou a liga estatisticamente nos anos seguintes, mas não conseguiu retornar ao jogo do campeonato da NFL.

Brett Favre reconhecido Aaron Rodgers‘ talento na época e estava infeliz por estar ensinando-o a substituí-lo eventualmente. Então, entre 2005 e 2008, o número 4 não foi caloroso ou acolhedor para Rodgers.

“Da minha parte, não houve nada além de aplausos e trabalho duro e fiquei de boca fechada”, disse. Rodgers disse em entrevista ao Graham Bensinger. favorito ele mesmo mais tarde confirmou este testemunho: “Eu não tinha que dar a ele (Rodgers) alguma ideia sobre o que eu fiz ou não fiz. Meu trabalho era ganhar jogos e não orientá-lo”, explicou ele também ao Tanque de combustível.