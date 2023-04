As melhores plataformas para investir em criptomoedas em 2023

Investir em ativos de renda variável, por natureza, requer mais conhecimento e ferramentas por parte dos investidores do que qualquer outro tipo e, quando falamos de criptomoedas, a coisa fica ainda mais séria, pelas características desta classe, sobretudo, em relação à flutuação de preços muito característica delas.

Mas, apenas conhecer os ativos e os mercados pode não ser o suficiente para uma boa performance.

Em especial, quando se pretende fazer trading o que é a prática de comprar e de vender o ativo em um curto espaço de tempo, valendo-se de uma eventual apreciação neste intervalo de forma a aumentar o seu patrimônio, é preciso contar com a plataforma ideal.

Esse é um importante fator que, costumeiramente, é negligenciado pelos investidores.

Deste modo, vamos mostrar a relevância de uma escolha bem feita, além de elencarmos as principais plataformas para quem quer investir em criptomoedas com segurança e com rentabilidade no ano de 2023.

Por que a escolha de uma plataforma é tão importante?

Uma plataforma de negociação de criptomoedas é o seu intermediário para compra e venda desses ativos e esse papel é crucial. Existem aspectos que podem comprometer e, inclusive, colocar os seus investimentos em risco, caso você não tome as precauções exigidas e opte por uma das melhores.

Evidentemente, a depender da sua estratégia e dos seus conhecimentos, alguns pontos são mais sensíveis do que outros, de maneira que a nossa ideia, aqui, seja estabelecer o que você deve ter ciência na hora da escolha e, claro, pesar o que mais tem a ver com as suas necessidades.

Na nossa lista das melhores empresas de criptomoedas ao final, você vai ter os destaques delas separadamente para poder analisar.

É deles que vamos falar a seguir.

#1 – Segurança e Credibilidade

Em via de regra, as plataformas de negociação de criptomoedas são também o local onde o seu patrimônio em criptoativos fica guardado. Desta forma, se a empresa tiver um problema de segurança ou, ainda, vier a falir, é possível que o investidor perca todo o seu patrimônio de maneira irreversível.

Assim, é imprescindível que você opte por uma empresa que já opera nesses mercados há muitos anos e que tenha uma reputação ilibada, além de um montante custodiado de grande porte, o que ajuda a evitar eventuais problemas financeiros e operacionais.

#2 – Taxas de negociação

Outro fator que se deve levar em conta é o valor pago por compra e venda de uma determinada criptomoeda. Afinal, esse percentual ou valor fixo varia a depender da plataforma que você escolher e, claro, vai interferir na sua rentabilidade, mesmo quando tiver uma operação bem-sucedida.

Por esse motivo, uma taxa baixa ou – melhor – zero é o ideal.

#3 – Ferramentas auxiliares

O nosso terceiro ponto de observação é o conjunto de ferramentas oferecidos para melhorar a performance dos investidores. Nesse sentido, há uma série de possibilidades, como ajuda de profissionais gabaritados do mercado, inteligência artificial, programas de fidelidade e outros.

Busque pela seleção de ferramentas que mais se encaixa na sua estratégia.

#4 – Variedade de ativos

Como sabemos, as criptomoedas ganharam força nos últimos anos e diversos projetos promissores foram lançados, muito além do Bitcoin. Assim, busque por uma plataforma que traga o maior número possível de ativos a se investir, de forma que você consiga explorar as melhores oportunidades ao mesmo tempo que garante uma certa diversificação do seu portfólio.

Sem dúvidas, os pontos mais sensíveis que você precisa verificar. Agora, é hora de saber quem entrega tudo isso.

As melhores plataformas de criptomoedas em 2023

Felizmente, existe uma longa lista de alternativas para os investidores nesse sentido. Mas, para facilitar a sua vida – nosso leitor – pesquisamos e selecionamos as que se encaixam da melhor maneira nos filtros que definimos acima.

#1 – Olymp Trade

+88 milhões de traders

+ 30 milhões em transações mensais

Presente em 130+ países

Consultor e ajuda de profissionais disponíveis

Programa de fidelidade

Diversos ativos disponíveis #2 – eToro

Grande número de criptomoedas disponível

Aplicativo de interface simples

Outros ativos de renda variável disponíveis

Comunidade engajada para aprender mais #3 – Binance

Fundo de Ativos Seguros para Usuários (SAFU)

Grande número de ativos

Aplicativos para todos os principais sistemas operacionais

Conta fácil de abrir #4 – IQ Option

Suporte 24 horas

Interface personalizável

Comunidade solidária

Feed de notícias importantes

Acompanhamento dos principais indicadores econômicos #5 – NuBank

Segurança de um banco

Aplicativo seguro e estável

Blog de notícias especializadas

Suporte 24 horas

Conta fácil de se abrir

* É importante destacar que o NuBank ainda oferece poucos ativos de criptomoedas no momento.

Agora, você conhece a importância desse passo inicial, mas de importância ímpar na sua trajetória de investimentos e de negociações em criptoativos e, ao seguir os passos de análise e a lista que oferecemos, certamente estará mais perto de alcançar a sua independência financeira de forma consistente e mais rápida.