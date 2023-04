As razões ocultas pelas quais Tucker Carlson foi demitido pela Fox News sem um programa final

Tucker Carlson foi demitido recentemente por Notícias da raposa em um dia importante na história do noticiário a cabo, também foi um evento polarizador. O agora ex-âncora da Fox News era o rosto da rede como o noticiário mais assistido no noticiário a cabo. No entanto, o proprietário da Fox News Rupert Murdoch foi supostamente quem demitiu abruptamente Tucker Carlson. Embora nenhuma explicação real tenha sido dada a ninguém, temos algumas pistas que podem nos oferecer uma melhor compreensão por trás da decisão de Murdoch de demitir seu maior trunfo. Nos últimos meses, o âncora do telejornal começou a falar em público contra a mídia. Isso também incluiu a mesma empresa da qual ele acabou de ser demitido.

Tucker Carlson lamenta seu envolvimento na Guerra do Iraque

A primeira pista foi Tucker Carlson falando sobre o quanto ele se arrepende de ter promovido a Guerra do Iraque, que é seu maior arrependimento durante sua longa carreira no noticiário. Carlson deu uma entrevista aos garotos do Full Send Podcast algumas semanas atrás. Ele fez algumas declarações duras contra a mídia de notícias em geral, sem separar a Fox News do grupo. Esta é uma das várias razões pelas quais Rupert Murdoch sentiu que Tucker Carlson não é uma boa opção para sua empresa. Mas isso não é tudo, o apresentador também falou recentemente em uma gala e falou contra o aparato da mídia.

Tucker Carlson também manteve sua posição de se manifestar contra a guerra por procuração que os Estados Unidos estão travando na Ucrânia contra a Rússia. Seus constantes convites a analistas anti-guerra vão contra o que a maioria das organizações de mídia está tentando cobrir. Por último, mas não menos importante, Tucker Carlson falou contra as grandes empresas farmacêuticas em um monólogo onde acusa a mídia de tirar dinheiro de todas essas grandes empresas farmacêuticas. Esses são colaboradores diretos de praticamente todos os meios de comunicação, o que significa que falar contra eles é um grande ‘não-não’ para Rupert Murdoch. Estamos todos nos perguntando o que ele fará a seguir, fique atento para mais atualizações.