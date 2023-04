Assaí Atacadista abriu novos EMPREGOS pelo país

O Assaí Atacadista está a mais de 40 anos fazendo história dentro do mercado brasileiro. Fundada na década de 70, em São Paulo, atualmente a corporação opera através de 260 lojas próprias, de escritórios e de centros de distribuição. Para potencializar o seu time corporativo, novas vagas foram anunciadas em suas unidades operacionais. Confira, a seguir.

Assaí Atacadista divulga novas oportunidades de emprego pelo Brasil

O Assaí Atacadista foi fundado na década de 70 e, atualmente, é uma das maiores empresas do setor de atacarejo do Brasil. Com cerca de 70 mil funcionários no seu time corporativo, a corporação opera através de 260 lojas próprias, além de seus escritórios e centros de distribuição.

Dentro de suas unidades, os clientes conseguem explorar uma infinidade de produtos de diferentes departamentos, podendo adquirir itens de marcas de peso no mercado, como Fini, Mococa, Perdigão, Piracanjuba e President.

Para potencializar seu time corporativo, a Assaí Atacadista está sempre oferecendo novas vagas de emprego em seus postos de trabalho, em busca de novos talentos. Confira.

Médico do Trabalho – Rio de Janeiro / RJ;







Açougueiro – Goiânia / GO;







Consultor de RH – São Paulo / SP;







Empacotador – Paulínia / SP;







Analista de RH – São Paulo / SP;







Operador de Caixa – Itapevi / SP;







Repositor de Mercadorias – Goiânia / GO;







Analista de Sistemas Sênior – São Paulo / SP;







Assistente Comercial – Serra / ES;







Cartazista – Ribeirão Preto / SP;







Padeiro – Maceió / AL.

Como se candidatar

O Assaí Atacadista está sempre anunciando novas vagas de emprego através do seus canais de comunicação. No portal de recrutamento, os candidatos têm acesso a todas as oportunidades em aberto e podem fazer a candidatura por meio da internet.

Caso tenha interesse em uma das vagas mostradas acima, basta acessar o site 123empregos e enviar seus dados profissionais.

