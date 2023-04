Assassinos de XXXTentacion condenados à prisão perpétua

Lembre-se … XXX tinha apenas 20 anos quando foi baleado e morto em junho de 2018 em uma concessionária de motocicletas no sul da Flórida, no que os promotores dizem ter sido um assalto. Os assassinos foram acusados ​​de atirar no rapper enquanto ele estava sentado em seu veículo e depois fugir com uma bolsa Louis Vuitton e US$ 50.000 em dinheiro.