David Bolnoum conhecido consultor musical que já trabalhou com alguns dos maiores nomes da indústria da música, incluindo Drake e post malonenegou qualquer envolvimento no morte de 34 anos Laura Lozano. Lozano foi encontrado morto em quarto de hotel de Bolno no O Setai hotel em Miami em 29 de março.

Dolorosamenteque é casado e tem filhos e mora em Los Angeles, foi ficando no hotel com Lozano, um aspirante a músico, que vinha ajudando a fazer música. Ele disse DailyMail.com que ele havia providenciado para que ela tivesse seu próprio quarto em seu quarto de hotel, mas havia deixado o hotel às 4h30 da manhã de 30 de marçodeixando-a lá.

Lozano era encontrado sem resposta na banheira da suíte de luxo por volta das 13h daquele dia, e uma substância desconhecida foi encontrada no quarto, de acordo com um relatório da polícia. A causa de sua morte permanece não confirmado.

polícia de miami disse que Dolorosamente não é uma pessoa de interesse no caso. Bolno disse que foi uma “tragédia terrível”, mas não estava presente quando Lozano morreu. “Gostei muito dela. Estava ajudando-a a fazer música… foi uma tragédia terrível. Eu tinha saído do quarto no início da manhã, então não estava lá quando a encontraram. Foi muito triste, ela era alguém de quem eu realmente gostava, e ela era uma boa pessoa”, disse ele.

Hóspede de hotel em Bolno é encontrada morta

Bolno disse que esperava contratar Lozano para um contrato de gravação, e que ela estava no quarto dele porque eles gravaram música na noite anterior. Quando perguntado por que ela estava em seu quarto em uma hora tão estranha durante a noite, Bolno disse: “Eu a deixei ficar lá, não há muito mais do que isso”.

A equipe do hotel tentou entrar em contato com o quarto por volta das 13h para avisar os hóspedes para fazer o check-out, mas quando houve não houve respostaeles contataram Bolno, que lhes disse que já havia saído, mas que precisavam remova a mulhern da suíte. A segurança do hotel encontrou Lozano inconsciente dentro do quarto.

Pouco se sabe sobre Lozano, exceto que ela era residente permanente nos EUA. Bolno entrou em contato com sua família, mas não forneceu mais detalhes sobre quem ela era, simplesmente afirmando que “sua família está arrasada”.

Bolno, que é sócio de nome da NKSFB, a maior empresa de gerenciamento de negócios do país que trabalha com artistas de música, cinema e televisão, assessora gravadoras, estúdios de gravação e indivíduos de alto patrimônio líquido. Ele mora em Los Angeles em uma propriedade de cinco quartos e seis banheiros, estimada em $ 11,4 milhões.

David Bolno foi inocentado de acusações no momento desta publicação.