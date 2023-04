Aston Martin acredita que sua equipe está muito atrás da Red Bull: há uma diferença entre confiança e arrogância

Aston Martin deu um salto gigantesco este ano. Em três corridas, eles conseguiram terminar no pódio que ninguém poderia prever antes do início da temporada. Em comparação com o que fizeram nos dois anos anteriores, a diferença é simplesmente enorme. Em 49 corridas, eles conseguiram apenas um pódio. Era Sebastian Vettel. O tetracampeão terminou em 2º lugar em uma corrida maluca em Baku em 2021.

Tudo mudou. Eles passaram do sétimo lugar na classificação de Construtores (foi assim que terminaram em 2022) para o segundo. Os carros verdes só estão sendo derrotados pelos imbatíveis RB19s de Max Verstappen e Checo Pérez. eles estão batendo Mercedes e Ferrarialgo impensável considerando o poderio de ambas as equipes.

Um grande motivador

Seja como for, a chegada de Alonso foi fundamental para esta espetacular reviravolta no status quo do Mundial de F1. Portanto, não é de surpreender que ele tenha recebido muitos elogios. Mike Krack tem sido particularmente vocal em seus elogios ao bicampeão.

“Fernando contagia todos na equipe com seu entusiasmo e energia aparentemente infinita. É realmente fascinante trabalhar com ele, ele nos puxa como uma onda poderosa”, disse Krack à Speedweek.

“Basta ouvir os seus comentários na rádio. São uma boa prova do seu entusiasmo. O Fernando é um grande motivador e inspira a equipa a fazer tudo por ele e com ele.”

Cada detalhe conta

“Se queremos continuar subindo no pódio, não podemos nos dar ao luxo de escorregar nem um pouco”, continuou ele.

“Conseguimos muito em pouco tempo. Mas agora temos que manter o pé no acelerador.”

Por outro lado, Krack está olhando para o touros vermelhos para a competição, embora assuma que a equipa dos energéticos se encontra, neste momento, numa liga diferente.

Alonso, pensativo, junto a Mike Krack.ASTON MARTIN F1

“Há uma diferença entre confiança e arrogância. Estamos substancialmente atrás da Red Bull. Mesmo que eles fiquem parados, a diferença seria grande para alcançá-los em uma temporada”, admitiu ele em entrevista à Auto Motor Und Sport.

“Além disso, eles têm uma infraestrutura diferente, um poder de fogo diferente do nosso. Claro, tomamos o carro mais rápido como referência. Só não enlouquecemos e olhamos constantemente as distâncias para Ferrari, Mercedes e Alpine”.

“Temos que ser realistas. Temos que olhar para cima, mas também temos que olhar para o terceiro e quarto lugares. As coisas podem mudar muito rapidamente no campeonato. Não estamos muito à frente da Mercedes. Como equipe, você pode cair a classificação muito rapidamente.”