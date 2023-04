Aston Martin adverte Verstappen e Perez: estamos aqui para vencer o Campeonato Mundial

Adiretor esportivo de ston martin Andy Stevenson tem sido um membro chave da equipe de Fórmula 1. Sua decisão de recorrer Fernando AlonsoO pênalti de na Arábia Saudita ajudou seu piloto a garantir uma vaga no pódio.

Tendo estado na Aston Martin desde quando eles se chamavam Jordan, Stevenson tem um bom conhecimento dos regulamentos e está ciente de quando precisa apelar.

“Você tem que escolher suas lutas. Nem sempre pode estar no ouvido da FIA. Às vezes, as decisões não vão a seu favor, mas você tem que seguir em frente”, Stevenson disse o site oficial da Aston Martin.

“Quando é bastante claro ou algo que você vai ganhar, é quando você entra para lutar contra o seu canto.

“Você precisa ter cada fragmento de informação que apoiará seu caso pronto para apresentar à FIA. Você nunca pode apelar de uma decisão por capricho. Se você começar a chorar, a FIA nunca o ouvirá.”

Stevenson enfatizou que a equipe está confiante em seu plano, mas deixou claro que não deve descansar sobre os louros, indicando que o objetivo é a conquista do título.

“Temos que permanecer realistas”, acrescentou.

“Vai dar muito trabalho ficar onde estamos. Existem algumas equipes incrivelmente bem estabelecidas que podem não ter começado a temporada bem, mas farão tudo o que puderem para diminuir a diferença e tentar nos vencer.

“Chegamos nesta temporada confiantes no trabalho que fizemos com o AMR23 – mas não com excesso de confiança – e entregamos o carro que pensávamos que poderíamos.

“Na mesma linha, estamos confiantes em nosso plano de desenvolvimento para a temporada. Sabemos o que estamos fazendo e a direção que estamos seguindo, mas não sabemos o que os outros estão fazendo – isso é o desconhecido.

“Vencer algumas corridas não é o motivo pelo qual estou aqui e nem ninguém na equipe. Estamos aqui para vencer o Campeonato Mundial – esse é o objetivo de longo prazo.”