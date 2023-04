ATENÇÃO cidadãos! Saiba AGORA como obter a carteira de motorista de graça ES

Obter uma CNH é um passo importante para muitas pessoas, pois representa a independência e a liberdade de locomoção. No entanto, os custos envolvidos no processo podem ser altos, especialmente para aqueles que enfrentam desafios financeiros. No entanto, tirar carteira de motorista de graça ES é uma possibilidade.

Os capixabas têm uma oportunidade única que está disponível em todo o estado. A chance de obter a carteira de motorista de graça ES, por meio de um programa social do governo é o que muitos esperavam. Na matéria desta sexta-feira (07) do Notícias Concursos, exploraremos como funciona esse programa e como os cidadãos capixabas podem se beneficiar dessa oportunidade.

Programa Social de carteira de motorista de graça ES

O programa de carteira de motorista gratuita no Espírito Santo é uma iniciativa do governo do estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). O projeto tem parceria com outras entidades e órgãos públicos.

O objetivo da proposta é oferecer a oportunidade para que pessoas de baixa renda obtenham uma CNH de forma gratuita. Assim, os cidadãos conseguirão eliminar o custo do processo, que geralmente inclui taxas, aulas teóricas e práticas, exames e emissão do documento.

Carteira de motorista de graça ES – Oportunidade para pessoas de baixa renda

Como funciona o programa? O programa de carteira de motorista de graça ES é voltado para pessoas de baixa renda. Estas precisam se enquadrar nos critérios estabelecidos pelo governo do estado.

Os interessados devem se inscrever no programa e atender aos requisitos exigidos, que podem variar conforme as normas vigentes. Geralmente, é necessário comprovar a baixa familiar, estar desempregado ou em situação de vulnerabilidade social, e ter idade mínima de 18 anos.

Inscrições abertas para a CNH Social no Espírito Santo

Nesta terça-feira (4), o Governo do Espírito Santo disponibilizou 3,5 mil vagas na primeira etapa de 2023 do programa CNH Social. Como citado acima, o programa se destina a indivíduos de baixa renda e cadastrados em benefícios sociais que desejam obter a carteira de motorista.

Outras 3,5 mil vagas abrirão na segunda etapa deste ano, totalizando 7 mil vagas ao longo do ano. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta, em Vitória, na presença do diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Givaldo Vieira.

As inscrições estarão disponíveis a partir das 12h desta terça-feira e devem se realizar exclusivamente pelo site do Detran, até às 23h59 do dia 14 de abril. Os interessados ??podem se inscrever para obter a primeira habilitação nas categorias:

A (motocicleta);

B (carro).

Para aqueles que já estão habilitados, também há a possibilidade de adicionar a categoria A ou B, e mudar para a categoria D (van, microônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta). A lista final dos selecionados para a matrícula no programa terá divulgação no site do Detran|ES, a partir das 12h do dia 20 de abril.



De acordo com o órgão, as vagas não preenchidas após a desclassificação dos candidatos selecionados na primeira lista terão um destino. Se não se cumprir todos os requisitos e os prazos esgotados no processo de habilitação, a vaga se direcionará para os candidatos classificados na sequência. Estes serão selecionados na chamada única de suplentes, que serão divulgados no dia 12 de junho, a partir das 12h, no site do Detran|ES.

O Detran|ES informou que, com o objetivo de focar na capacitação profissional e oferecer oportunidades aos motoristas no mercado de trabalho, distribuem-se as vagas da seguinte forma:

40% para a primeira habilitação (A ou B);

20% para a adição de categoria A ou B;

40% para a mudança de categoria D ou E.