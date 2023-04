Atenção estudantes! Inep divulga novidades para o Enem 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), informou que irá disponibilizar os editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com leitura por voz, para pessoas com deficiência visual. Segundo o Instituto, para acessar o documento os estudantes deverão usar programa de voz chamado DOSVOX.

Essa é uma das ações de acessibilidade para maior inclusão no exame. O Inep já havia informado que na edição deste ano o Enem o Cartão-Resposta será impresso em uma versão tamanho 18 para pessoas com deficiência visual. Até a última edição, o cartão era impresso em fonte padrão tamanho 12 para todos os candidatos.

Além disso, a folha de redação também terá uma versão ampliada. De acordo com o Inep, essas ações têm como objetivo possibilitar maior autonomia no momento da transcrição das respostas e redação para a folha utilizada para a correção.

O edital de isenção do Enem 2023 já está disponível na versão tradicional e nas versão com acessibilidade. Os candidatos podem consultar o documento no site do Inep.

Enem 2023

O cronograma com as principais datas do Enem 2023 já está disponível. Conforme indicado em portaria no Diário Oficial da União, o período de inscrição será do dia 5 ao dia 16 de junho. Como ocorre tradicionalmente, os interessados deverão se inscrever por meio do site do Enem, na Página do Participante.

Os candidatos poderão solicitar a isenção da taxa entre os dias 17 e 28 de abril. Além disso, no mesmo prazo, o Inep receberá as justificativas de ausência do Enem 2022.

Ainda de acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Enem 2023 está marcada para os dias 5 e 12 de novembro, dois domingos consecutivos. O Inep aplicará as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

Cronograma do Enem 2023

Pedidos de isenção: 17 a 28 de abril;

17 a 28 de abril; Período de inscrição: 5 a 16 de junho de 2023

5 a 16 de junho de 2023 Provas: 5 e 12 de novembro de 2023

5 e 12 de novembro de 2023 Divulgação do gabarito: 24 de novembro de 2023

24 de novembro de 2023 Resultados: 16 de janeiro de 2024

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Ministério da Cultura lança edital do Prêmio de Literatura Carolina Maria de Jesus; saiba mais.