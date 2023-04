Atenção, motorista! Veja como aderir a multa eletrônica e ganhar desconto

Hoje nós vamos te mostrar como aderir a multa eletrônica e ganhar desconto na hora de fazer o pagamento.

Afinal, as multas de trânsito são uma realidade na rotina dos motoristas. Além de prejuízos financeiros, elas também podem gerar pontos na carteira de habilitação e até mesmo a suspensão da CNH.

No entanto, uma nova medida do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) traz um pouco mais de alívio para os condutores: a multa eletrônica.

Neste texto, vamos falar sobre as vantagens desse novo modelo e como você pode aderir a ele. Quer saber mais? Fique com a gente até o final e não perca nenhum detalhe.

O que é a multa eletrônica?

A multa eletrônica é um modelo de notificação de infrações de trânsito que é enviada diretamente para o endereço do motorista por e-mail.

No entanto, esse modelo é possível graças ao sistema de Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf), que conecta as bases de dados dos órgãos de trânsito de todo o país.

Dessa forma, quando um proprietário de veículo é multado em qualquer cidade brasileira, a informação é registrada no Renainf. Em seguida, é automaticamente enviada para o seu endereço.

Quais são as vantagens da multa eletrônica?

A multa eletrônica traz várias vantagens para os motoristas. A primeira delas é a rapidez no recebimento da notificação de infração.

Enquanto, as multas impressas podem levar semanas para chegar ao destinatário, a multa eletrônica é enviada quase que instantaneamente após o registro da infração no sistema Renainf.

Logo, isso permite que o motorista tenha mais tempo para se preparar para o pagamento da infração ou para contestá-la por meio de recurso.

Além disso, outra vantagem da multa eletrônica é a possibilidade de aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que oferece descontos no valor das multas. Ao se cadastrar no SNE, o motorista recebe um desconto de 40% no valor da multa, que pode ser pago em até 60 dias após a notificação de infração.

Ademais, o cadastro no SNE também permite que o motorista receba as notificações de infrações diretamente em seu e-mail. Portanto, o que garante a agilidade e segurança na entrega dos documentos.

Como aderir à multa eletrônica e ao SNE?

Para aderir à multa eletrônica e ao SNE, é necessário ter uma conta no portal gov.br. Caso você ainda não tenha, é possível cadastrá-la no próprio site.

Depois disso, é preciso acessar o site do Sistema de Notificação Eletrônica, no endereço eletrônico https://servicos.serpro.gov.br/sne/, e fazer o cadastro no sistema.

Contudo, é importante lembrar que só é possível cadastrar veículos em nome próprio ou de empresas que tenham CNPJ ativo. Não é possível cadastrar veículos em nome de terceiros.

Após realizar o cadastro no SNE, o motorista já começa a receber as notificações de infrações via e-mail. Sendo assim, pode pagar as multas com desconto em até 60 dias após o recebimento da notificação.

Além disso, caso o pagamento não seja feito dentro desse prazo, o motorista perde direito ao desconto. Por fim, a cobrança do valor original da multa retorna.

Vale destacar que nem todas as infrações são passíveis de desconto no SNE. Por exemplo, as que oferecem risco à segurança do trânsito, como ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido, não dão direito ao desconto de 40%.

Conclusão

As multas de trânsito são sempre um transtorno para os condutores. Além dos prejuízos financeiros, ainda podem trazer complicações para a sua Carteira Nacional de Habilitação, ou CNH. Aliás, dentre esses problemas estão a perda de pontos, a reciclagem e até a perda da licença para dirigir.

Sendo assim, todo o cuidado é pouco no trânsito. Mas caso aconteça um imprevisto, vale a pena contar com a multa eletrônica para facilitar o pagamento do valor.

A multa eletrônica é mais uma iniciativa do Denatran para modernizar e agilizar os processos de trânsito no Brasil. Além disso, ela oferece vantagens para os motoristas, como a possibilidade de aderir ao SNE e ganhar descontos no valor das multas.

Ao aderir à multa eletrônica e ao SNE, o condutor garante mais agilidade e praticidade na comunicação com os órgãos de trânsito e ainda pode economizar dinheiro no pagamento das multas.

Sendo assim, não perca tempo. Faça já seu cadastro e realize a adesão a multa eletrônica e ao SNE, para desfrutar dos descontos e demais benefícios que a iniciativa oferece.