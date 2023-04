Atenção: Não utilize água sanitária em nenhuma destas áreas!

A água sanitária é um produto químico comum presente em quase todos os lares e é conhecida por sua eficácia na limpeza e desinfecção de superfícies. No entanto, apesar de sua utilidade, há lugares em que o produto não deve ser utilizado devido aos riscos de danificar as superfícies ou causar reações perigosas.

Por isso, é importante saber quais são esses locais para evitar danos ou acidentes. Neste artigo, abordaremos os lugares onde a água sanitária nunca deve ser usada. Assim, será mais fácil para que você possa tomar precauções adequadas ao utilizar produtos químicos em sua casa e garantir a preservação e segurança das superfícies.

Nunca use água sanitária nestes locais

Se você adora usar água sanitária para limpeza, saiba que é preciso sim tomar alguns cuidados importantes. Nesse caso, acompanhe o que separamos em seguida e evite ao máximo utilizar o produto na hora de higienizar essas superfícies.

Móveis de madeira

Os móveis de madeira são itens valiosos em qualquer casa e merecem cuidados especiais. A água sanitária, no entanto, é um produto químico que você deve evitar ao limpar esses móveis, pois pode causar sérios danos à sua superfície. Ao entrar em contato com a madeira, o produto pode ser absorvido. Desse modo, causando manchas e descoloração, além de corroer o acabamento protetor do móvel, deixando-o mais vulnerável a danos posteriores. Portanto, se você precisar limpar móveis de madeira, é importante utilizar produtos específicos para essa finalidade e evitar o uso de água sanitária.

Aliás, saiba que existem diversas opções de produtos de limpeza para móveis de madeira, como cera, óleo e polidor. Pois, eles são desenvolvidos para limpar e preservar a beleza e a durabilidade dos móveis, sem causar danos ou desgaste desnecessário. Além disso, é importante seguir as instruções de uso do produto e utilizar materiais suaves, como panos de microfibra ou escovas de cerdas macias, para não arranhar a superfície da madeira. Dessa forma, é possível manter seus móveis de madeira limpos e conservados por muito tempo.

Tecidos coloridos

Tecidos coloridos são um item comum em muitas casas. Por isso, é importante saber que a água sanitária não deve ser utilizada para limpá-los. Isso ocorre porque a água sanitária é um agente de branqueamento poderoso que pode desbotar ou remover a cor dos tecidos coloridos. Além disso, também enfraquece as fibras do tecido, deixando-o mais propenso a rasgar ou se desgastar rapidamente.

Se você precisa limpar tecidos coloridos, é recomendável o uso de um produto específico para tecidos delicados ou seguir as instruções do fabricante para determinar a melhor forma de limpeza. Então, isso ajudará a preservar a cor e a qualidade do tecido, garantindo que ele dure por muito tempo e permaneça em boas condições.

Superfícies de mármore ou granito

As superfícies de mármore ou granito são comuns em muitas casas, mas podem ser danificadas pela água sanitária. Isso ocorre porque o produto é um produto altamente ácido que pode corroer e desgastar a superfície desses materiais, deixando-a opaca e irregular.

Portanto, se você precisar limpar superfícies de mármore ou granito, é importante evitar o uso de água sanitária. Assim como, optar por um produto de limpeza específico para essas superfícies ou simplesmente água morna com um detergente suave. Desta forma, você poderá manter essas superfícies em bom estado e preservar a beleza e a durabilidade do seu lar.

A água sanitária é um produto químico corrosivo que pode danificar metais, especialmente aqueles mais delicados, como prata e latão. Ao entrar em contato com a superfície metálica, a água sanitária pode corroer o material. Desse modo, resulta em manchas e descoloração, além de enfraquecer a estrutura do metal e torná-lo mais propenso a enferrujar e se deteriorar.

Se você precisar limpar metais, é importante evitar o uso de água sanitária e optar por um produto específico para metais ou seguir as instruções do fabricante para determinar a melhor forma de limpeza. Dessa forma, você pode garantir a preservação da beleza e integridade dos metais em sua casa.

Conclusão

A água sanitária é um produto químico versátil e eficaz para a limpeza e desinfecção, mas deve ser usada com cuidado e precaução. Em geral, o seu uso não é recomendável em superfícies delicadas ou sensíveis.

Além disso, sempre devemos tomar cuidado com o cheiro. Uma vez que é um produto que exala gás e pode fazer muito mal para pessoas e também para os animais domésticos.

Se você não tiver certeza se pode usar água sanitária em uma determinada superfície, é melhor não arriscar e usar um produto específico para essa finalidade. Portanto, ao seguir essas orientações, você pode garantir a segurança e a preservação das superfícies em sua casa.