ATENÇÃO: Prazo Final para Declaração do Imposto de Renda dos Brasileiros é HOJE (25/04)!

A declaração do Imposto de Renda (IR) é uma obrigação fiscal anual para os brasileiros que se enquadram nos requisitos exigidos pela Receita Federal.

Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que além de cumprir com suas obrigações tributárias, os contribuintes que possuem direito à restituição do IR aguardam ansiosamente pelo pagamento do valor devido.

Então, quando será o 1° lote de restituição do Imposto de Renda 2023?

Neste ano, a Receita Federal já anunciou quando será o 1° lote de restituição do Imposto de Renda. O mês para início dos repasses será maio.

Assim, na matéria de hoje do Notícias Concursos, veja qual é o processo e qual grupo terá direito.

Processo de restituição do Imposto de Renda

A restituição do Imposto de Renda é a devolução do valor pago a mais pelo contribuinte ao longo do ano-calendário. Esse valor é calculado pela Receita Federal no momento da análise da declaração. Ademais, em geral, é pago em sete lotes, de junho a dezembro.

Para receber a restituição, é preciso que o contribuinte tenha enviado sua declaração no prazo, sem erros ou omissões. Além disso, a ordem de pagamento é definida conforme a data de envio da declaração, dando prioridade aos contribuintes que entregaram o documento mais cedo.

Quando será pago o 1° lote de restituição do Imposto de Renda?

Em 2023, a Receita Federal divulgou que o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda será realizado no dia 31 de maio. A partir dessa data, os contribuintes que tiverem direito à restituição poderão consultar o status do pagamento no site do Fisco.

Vale lembrar que essa primeira remessa de repasses é sempre o que contempla o maior número de contribuintes. Isso porque se define a ordem de pagamento conforme a data de envio da declaração. Por isso, quem tem direito e entregou a declaração cedo, pode receber o valor já em maio.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda?

Para acompanhar a situação da restituição do Imposto de Renda, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal ou utilizar o aplicativo “Meu Imposto de Renda“, disponível para Android e iOS. É necessário informar o número do CPF e a data de nascimento para ter acesso aos dados.



Na página de consulta, verifique se o sistema recebeu a declaração, se está em análise, se teve processamento e se há alguma pendência ou inconsistência de dados. Quando se libera a restituição, o status muda para “crédito em conta corrente”, indicando que o valor cairá na conta bancária informada pelo contribuinte.

O que fazer se a restituição não liberar no primeiro lote?

Caso o contribuinte não tenha recebido a restituição no primeiro lote, é importante verificar se há alguma pendência ou inconsistência na declaração. Nesse caso, é preciso corrigir as informações e enviar uma declaração retificadora.

Se não houver nenhuma pendência e a declaração estiver correta, é preciso aguardar os próximos lotes de restituição. A Receita Federal costuma liberar os valores em sete lotes, sendo o primeiro em junho.

Passo a passo para fazer a retificação em caso de erro

O procedimento geral para fazer a retificação da declaração do Imposto de Renda é o seguinte:

Acesse o site oficial da Receita Federal e clique na opção “Retificação da Declaração” ou acesse diretamente o e-CAC e selecione a opção “Declarações e Demonstrativos”; Informe os dados necessários para iniciar o processo de retificação, como o número do recibo da declaração original e o CPF; Faça as correções necessárias na declaração, incluindo informações que omitidas ou informadas a menos; Verifique se há algum valor a restituir ou já restituído na nova declaração e faça os ajustes necessários; Envie a declaração retificadora e aguarde a análise da Receita Federal; Caso seja necessário, faça o pagamento das diferenças devidas ou aguarde a restituição, caso tenha direito.

Importante lembrar que o prazo para retificar a declaração tem um limite. Dessa forma, deve-se conferir a documentação cuidadosamente e corrigir qualquer erro o mais rápido possível.