Atirador em massa do Texas ainda à solta após atirar em 5 vizinhos no estilo de execução

O homem acusado de realizar 5 assassinatos “estilo execução” no Texas foi acionado por seus vizinhos reclamando que o sono de seu bebê foi interrompido por sua prática de tiro ao alvo, de acordo com um novo relatório.

O xerife do condado de San Jacinto, Greg Capers, disse à KTRK News que o suspeito – identificado como Francisco Oropeza – estava disparando seu rifle estilo AR-15 no quintal de sua casa em Cleveland, TX, na noite de sexta-feira, quando seus vizinhos caminharam até uma cerca que dividia suas propriedades.

Capers disse que os vizinhos pediram que Oropeza parasse de atirar com sua arma porque eles tinham um “bebê que está tentando dormir”.

Mas Oropeza – que estava bebendo – ficou irritado e respondeu: “Farei o que quiser no meu jardim”, disse Capers.

A polícia diz que Oropeza marchou até a casa de seus vizinhos, entrou e disparou uma enxurrada de balas com seu rifle estilo AR-15, matando 3 mulheres e 2 homens, incluindo um menino de 8 anos. Oropeza teria sido flagrado por uma câmera Ring entrando em casa.

Capers acrescentou que todas as vítimas foram baleadas do pescoço para cima “quase no estilo de execução”.