Atirador mata quatro e fere oito em tiroteio em banco de Louisville

A ex-funcionário tem abriu fogo em um banco em Louisville, Kentucky, matando quatro pessoas e ferindo oito outros, de acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville.

O atirador entrou no Antigo Banco Nacional no centro da cidade por volta 8:30 da manhã. na segunda-feira e começou a atirar, levando a um tiroteio com a polícia. o atirador era morto no incidenteembora não esteja claro se ele foi morto por policiais ou tirou a própria vida.

LMPD Vice-chefe Paul Humphrey afirmou que o atirador tinha ligação com o banco, tendo sido funcionário anterior. Dois policiais estavam entre os feridos, um deles em estado crítico no Hospital da Universidade de Louisville. O estado de saúde das outras vítimas feridas não foi confirmado.

Amigo próximo do governador de Kentucky morto em tiroteio em banco de Louisville, a investigação continua

Governador Andy Beshear deu uma entrevista coletiva emocionada, onde revelou que havia perdido um amigo próximo e que outro amigo havia sido ferido no tiroteio. Testemunhas no local relataram ter visto um homem com um longo rifle de assalto disparando tiros no primeiro andar do prédio do banco.

Imagens da cena mostraram uma das janelas do banco estourada, com a chegada da polícia em grande número. O banco não estava aberto ao público no momento do tiroteio. A investigação sobre o incidente está em andamento.