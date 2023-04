Ative a ativação do código 10play na Network Ten Smart TV (2023)

Há uma série de programas de entretenimento disponíveis na Network Ten, uma rede de televisão australiana. Assistir a programas sob demanda é um dos recursos mais populares do serviço de streaming online da Network Ten, o 10 Play. Neste artigo, vamos discutir como ativar o 10 Play em diferentes dispositivos e comece a transmitir seu conteúdo favorito.

O que é 10 Play?

Ten Play é o serviço de streaming online da Network Ten, que transmite programas de televisão e filmes gratuitos. Ele fornece aos usuários acesso a episódios completos e atualizações de seus programas favoritos da Network Ten, bem como transmissões ao vivo de eventos esportivos e de notícias.

Está disponível em uma variedade de dispositivos, como computadores de mesa, smartphones, tablets e TVs inteligentes. Os usuários podem assinar o Ten Play gratuitamente ou pagar uma taxa mensal. O Ten Play oferece acesso sem anúncios a todo o seu conteúdo como parte de seu plano de assinatura paga, 10 All Access. Com o Ten Play, os espectadores podem acessar seus programas favoritos em sua própria programação e aproveitá-los quando quiserem.

10play Activate e 10play Activation Code em 10play.com.au/activate



Obter 10 Play é um processo direto que envolve algumas etapas simples. Veja como fazer:

Passo 1: Crie uma Conta

Para ativar o 10 Play, você deve primeiro criar uma conta. Para participar, visite o site da 10 Play e clique em “Juntar” no canto superior direito. Quando você insere suas informações pessoais, como seu nome, endereço de e-mail e data de nascimento, você será solicitado. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em “Juntar“.

Etapa 2: verifique sua conta

O 10 Play enviará um e-mail solicitando que você verifique sua conta logo após criá-la. No e-mail, há um link que você precisa clicar para Verifique sua conta. Depois de verificar sua conta, você pode fazer login no 10 Play.

Etapa 3: escolha um plano de assinatura

As assinaturas gratuitas e pagas estão disponíveis no 10 Play. Você pode ter que assistir a comerciais com o plano gratuito, mas alguns programas estão disponíveis sob demanda. Você pode acessar todo o conteúdo do 10 Play sem interrupções se assinar o plano pago chamado 10 All Access. Dependendo de suas necessidades e orçamento, você pode selecionar um plano.

Etapa 4: insira seus detalhes de pagamento

Você será solicitado a inserir seus detalhes de pagamento se escolher o plano de assinatura paga. Se desejar pagar com cartão de crédito ou PayPal, pode fazê-lo. Para iniciar seu teste gratuito, clique no botão “Inicie o seu teste gratuito.”

Como ativar o 10Play

O processo de ativação do 10 Play na sua Smart TV é muito simples. Existe a possibilidade de você encontrar problemas ao fazer isso. Assim, você pode ativar o 10-play seguindo as etapas descritas mais adiante neste guia.

Etapas para ativar o 10 Play na LG Smart TV

Se você tiver uma smart TV LG e quiser instalar o aplicativo 10 Play nela, siga estas instruções. No entanto, se você não tem certeza de como fazer isso, aqui está o que você precisa fazer:

Para começar, abra o navegador do seu celular ou PC e navegue até http://10play.com.au. Em seguida, inicie o aplicativo 10 Play da LG TV. Depois disso, selecione um vídeo para assistir. Depois de clicar no vídeo, sua TV mostrará um código de ativação. Tenha esse código em mente. Vá para 10Play.com.au/activate no seu celular ou PC. Digite o código de ativação depois de recebê-lo. Em seguida, clique em Ativar. Você pode, no entanto, escrever o código em letras minúsculas ou maiúsculas. A ativação do dispositivo permitirá que você visualize o vídeo imediatamente.

Etapas para ativar o 10 Play na Smart TV

Acesse http://10play.com.au em seu navegador. Inicie o 10 Play na sua TV Hisense. Para assistir a um vídeo, selecione um. No vídeo, você verá um código de ativação que pode inserir na sua TV. Você precisará desse código mais tarde. No seu celular ou PC, acesse 10Play.com.au/activate. Para ativar sua conta, você precisa inserir seu código de ativação. Ativar botão. Apesar do fato de letras minúsculas e maiúsculas serem aceitáveis, é recomendável que você use letras minúsculas. Clique nobotão. Apesar do fato de letras minúsculas e maiúsculas serem aceitáveis, é recomendável que você use letras minúsculas. Você pode assistir ao vídeo depois de ativar o dispositivo.

Etapas para ativar o 10 Play na TV Samsung

Aqui estão algumas etapas para ajudá-lo a ativar o 10 Play em uma smart TV Samsung. Para desfrutar do conteúdo 10Play, siga estes passos:

Abra seu navegador e navegue até http://10play.com.au. Depois disso, abra o aplicativo 10 Play na sua TV Samsung. Clique no vídeo que deseja assistir e selecione-o. Na tela da sua TV, você verá um código de ativação depois de clicar no vídeo. Anote esse código. Para ativar sua conta, acesse 10Play.com.au/activate. Depois de anotar o código de ativação, digite-o. Depois disso, clique Ativar. No código, você pode usar letras maiúsculas ou minúsculas. Alguns minutos depois de ativar o dispositivo, você deverá ver a seguinte tela.

Se você receber o erro ‘O código fornecido é inválido, verifique se o código digitado corresponde ao que a TV exibe. Se você usar esse código em 30 minutos, você o perderá. Em 30 minutos, sua TV gerará automaticamente um novo código. Para gerar um novo código, pressione a tecla Voltar no controle remoto da TV e selecione um vídeo restrito a membros.

Problemas comuns com a ativação do 10 Play e como corrigi-los

Geralmente, é um processo tranquilo para ativar o 10 Play, mas alguns usuários podem encontrar desafios. Aqui estão alguns problemas comuns e como resolvê-los:

Problema 1: e-mail de verificação não recebido

Você pode encontrar o e-mail de verificação em sua pasta de spam se tiver criado uma conta, mas ainda não a recebeu. Em alguns casos, os e-mails de verificação vão para as pastas de spam. Se você ainda não conseguir encontrar o e-mail, peça ao 10 Play outro e-mail de verificação.

Problema 2: Pagamento não aceito

Para garantir que seu cartão de crédito ou conta do PayPal seja válido e tenha fundos suficientes, verifique se você está tendo dificuldades com seu pagamento. Altere seu método de pagamento se ainda não conseguir enviar seu pagamento.

Problema 3: não é possível acessar o conteúdo

Se você tiver problemas para acessar o conteúdo no 10 Play, tente sair e fazer login novamente. Se isso não funcionar, tente limpar o cache e os cookies do seu navegador. No entanto, se você não conseguir acessar o conteúdo, entre em contato com a equipe de suporte ao cliente do 10 Play.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você em como 10 play fica ativo no seu dispositivo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

