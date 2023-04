Ative a Global TV em watch.globaltv.com 2023 na Smart TV, Roku, Apple TV

O mundo digital de hoje transformou a forma como consumimos mídia, e a televisão tradicional não é exceção. Com o crescimento dos serviços de streaming, agora podemos assistir nossos programas e filmes favoritos a qualquer hora e em qualquer lugar. Canais de TV ao vivo, conteúdo exclusivo e vídeos sob demanda estão disponíveis no serviço de streaming da Global TV. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como ativar a Global TV via watch.globaltv.com/activate em diferentes dispositivos.

O que é TV Global?

Há uma variedade de programas disponíveis na Global TV, como notícias, esportes, drama, comédia e reality shows. Existem vários canais que possui, incluindo Global, Global News e Food Network Canada, todos de propriedade da Corus Entertainment. Nas principais cidades como Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton e Winnipeg, a Global TV possui canais locais.

Existem muitos programas populares na Global TV, incluindo Survivor, NCIS, Big Brother Canada, Private Eyes e Saturday Night Live. Além disso, o canal oferece programação de notícias e atualidades, incluindo Global News em 6 e 16×9. Além da cobertura esportiva ao vivo, a Global TV oferece cobertura das Olimpíadas, jogos da NHL e Super Bowl.

Watch.globaltv.com faz parte de um serviço de streaming que pode ser acessado por TV a cabo e por satélite, bem como por transmissão aérea. Com o serviço de streaming da Global TV, os telespectadores podem assistir conteúdo sob demanda e ao vivo em qualquer lugar e a qualquer hora. Está disponível em vários dispositivos, como Smart TVs, dispositivos móveis, consoles de jogos e dispositivos de streaming.

Ative a Global TV via Watch.globaltv.com/activate no Roku, FireStick, Apple TV e Android TV

Então, aqui estão algumas etapas necessárias que você precisa executar para ativar a Global TV via watch.globaltv.com/activate:

Ativando a Global TV na Smart TV

Siga estas etapas se você tiver uma Smart TV para ativar a Global TV:

Na sua Smart TV, acesse a loja de aplicativos e procure por Global TV. Certifique-se de que sua Smart TV esteja configurada para executar o aplicativo. Depois que o aplicativo estiver instalado, inicie-o e clique em “Ative seu dispositivo.” Acesse watch.globaltv.com/activate em seu computador ou dispositivo móvel. Você precisa inserir o código de ativação exibido na tela da sua Smart TV e clicar no botão “Ativar”. Agora que a Global TV foi ativada na sua Smart TV, você pode começar a assistir.

Ativando a Global TV no celular

Aqui estão os procedimentos que você precisa seguir se quiser ativar a Global TV em seu dispositivo móvel:

Você pode baixar o aplicativo Global TV na App Store (iOS) ou Google Play Store (Android). Instale o aplicativo, inicie-o e selecione “Ativar seu dispositivo”. Acesse watch.globaltv.com/activate em seu computador ou em outro dispositivo móvel. Na tela do seu dispositivo móvel, insira o código de ativação e clique em “Ativar”. Agora que seu dispositivo móvel foi ativado, você pode assistir à Global TV.

Ativando a Global TV no Windows

Aqui estão as instruções que você precisa seguir para que a Global TV funcione no seu computador com Windows:

Acesse watch.globaltv.com/activate em seu navegador preferido. Basta inserir o código de ativação exibido na tela da TV e clicar em “Ativar”. Nos próximos minutos, você poderá transmitir a Global TV em seu computador com Windows.

Ativando a Global TV no Xbox

Você pode ativar a Global TV no seu Xbox seguindo estas etapas:

No seu Xbox, procure Global TV na App Store. Obtenha o aplicativo para o seu Xbox e instale-o. Inicie o aplicativo depois de instalado e selecione “Ativar seu dispositivo”. Acesse watch.globaltv.com/activate em seu computador ou dispositivo móvel. Para ativar seu Xbox, digite o código de ativação exibido na tela e clique em “Ativar”. Seu Xbox agora está ativado e você pode começar a transmitir TV Global.

Ativando a Global TV na LG SmartTV

Então, aqui estão as instruções que você precisa seguir para ativar a Global TV em sua LG Smart TV:

Na sua LG Smart TV, procure Global TV na LG Content Store. Na sua LG Smart TV, baixe e instale o aplicativo. Inicie o aplicativo e selecione “Ative seu dispositivo” uma vez instalado. No seu computador ou dispositivo móvel, acesse watch.globaltv.com/activate. Digite o código de ativação exibido na tela da sua LG Smart TV e clique em “Ativar”. Sua LG Smart TV agora está ativada e você pode começar a transmitir a Global TV.

OBSERVAÇÃO: LG Smart TVs podem não ser compatíveis com o aplicativo Global TV. Você deve verificar a compatibilidade antes de tentar baixar e instalar o aplicativo.

Ativando a Global TV no Amazon Fire TV

As etapas a seguir o guiarão na ativação da Global TV em sua Amazon Fire TV:

Pesquise Global TV na loja de aplicativos Amazon Fire TV. Instale o aplicativo em sua Amazon Fire TV. Instale o aplicativo, inicie-o e selecione “Ativar seu dispositivo”. Acesse watch.globaltv.com/activate em seu computador ou dispositivo móvel. Basta inserir o código de ativação exibido na tela do Amazon Fire TV e clicar em “Ativar”. A Global TV agora está disponível em sua Amazon Fire TV.

Ativando a TV Global no Roku

As etapas a seguir ajudarão você a ativar a Global TV em seu dispositivo Roku:

Pesquise Global TV na Channel Store em seu dispositivo Roku. No seu dispositivo Roku, baixe e instale o aplicativo. Inicie o aplicativo depois de instalado e selecione “Ativar seu dispositivo”. Acesse watch.globaltv.com/activate em seu computador ou dispositivo móvel. Na tela do dispositivo Roku, insira o código de ativação e clique em “Ativar”. Agora que você ativou seu dispositivo Roku, pode desfrutar da Global TV.

Ativando a TV Global na TV Samsung

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para ativar a Global TV na sua Samsung Smart TV:

Você pode encontrar o aplicativo Global TV em sua Samsung Smart TV acessando o Samsung Smart Hub. Baixe e instale o aplicativo em sua Samsung Smart TV. Depois de instalar o aplicativo, inicie-o e escolha “Ativar seu dispositivo”. Acesse watch.globaltv.com/activate em seu computador ou dispositivo móvel. A tela da sua Samsung Smart TV exibirá um código de ativação. Digite-o e clique em “Ativar”. Agora que sua Samsung Smart TV foi ativada, você pode começar a assistir à Global TV.

Observação: Algumas Smart TVs Samsung podem não suportar o aplicativo Global TV. Se você pretende baixar e instalar o aplicativo, certifique-se primeiro de verificar sua compatibilidade.

Dicas adicionais e solução de problemas

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a solucionar quaisquer problemas que encontrar ao ativar o Global TV em seu dispositivo:

Certifique-se de que sua conexão com a Internet esteja estável. Verifique se o seu dispositivo é compatível com a Global TV. Verifique se o código de ativação foi digitado corretamente. Se o seu dispositivo e o aplicativo Global TV não estiverem funcionando, tente reiniciá-los. Caso ainda precise de ajuda, você pode entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente da Global TV.

Conclusão

Para resumir, ativar a Global TV via watch.globaltv.com/activate é um processo simples em vários dispositivos. Seguindo as etapas descritas neste artigo, você pode começar a transmitir rapidamente seus programas e filmes favoritos na Global TV. Então, isso é tudo o que temos para você sobre como ativar a Global TV via watch.globaltv.com/activate em diferentes dispositivos. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: